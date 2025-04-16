PALOMA CUEVAS PRESUME A LUISMI EN HACIENDA MEXICANA
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LUISMI SORPRENDIÓ A SUS SEGUIDORES AL APARECER EN MEDIO DE UNA HACIENDA MEXICANA PROMOCIONANDO UNA FAMOSA MARCA DE TEQUILA.“CUANDO ENTREGAS EL CORAZÓN EN TODO LO QUE HACES, CREAS UN LEGADO QUE VIVE PARA SIEMPRE”, EXPRESA EN EL COMERCIAL COMPARTIDO TAMBIÉN EN SUS REDES, DONDE HA RECIBIDO CIENTOS DE FELICITACIONES, INCLUIDA LA DE SU HIJA MAYOR MICHELLE SALAS. PALOMA PRESUME A SU AMOR MUSICALIZANDO SUS PUBLICACIONES CON SUS CANCIONES, Y EN ESTE CASO DIFUNDIENDO EL COMERCIAL QUE PROTAGONIZA “EL SOL”.