PALOMA SAN BASILIO SE DESPIDE DE AMÉRICA

Por EFE

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
La cantante española Paloma San Basilio se despedirá de América tras 50 años de carrera con un último concierto en Miami, donde atribuye parte de su trascendencia a que sus canciones se convirtieron en "música para planchar", es decir, para escuchar durante las tareas domésticas.

"Cuando tú tienes la suerte de formar parte de ese tipo de música, que se llama con una definición fantástica, música para planchar, el que tú hayas acompañado a tantas amas de casa y tantos hombres en sus quehaceres cotidianos, siendo su banda sonora, eso es un privilegio", expresa en una entrevista con EFE.

La artista, con más de 16 millones de discos vendidos, recibe este jueves el galardón a la ´Excelencia´ del ´Premio lo Nuestro´, una de las principales ceremonias de la música latina en Estados Unidos, donde le rendirán un homenaje las jóvenes cantantes Sofía Reyes y Yami Safdie, además del pianista Arthur Hanlon.

San Basilio, de 75 años, considera que su música se ha mantenido vigente "porque va directamente al corazón, a las vivencias compartidas de la gente y porque ha habido un trasvase generacional".  

    Renée Zellweger y Ant Anstead son demandados por lesiones en California
    SLP

    El Universal

    Zellweger y Anstead niegan responsabilidad y acusan negligencia de la demandante en el incidente.

    Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta cantabar de la cantante
    SLP

    El Universal

    Miguel Gerardo, hijo mayor de Paquita la del Barrio, decidió vender el cantabar familiar por costos y ubicación.

    Peter Greene murió por disparo accidental en Nueva York
    SLP

    El Universal

    Autoridades confirmaron que la muerte de Peter Greene se debió a una herida de bala que dañó una arteria vital.

    Sergio Mayer, Lupita Jones y Laura Zapata, en LCDLF Telemundo
    SLP

    El Universal

    Sergio Mayer deja temporalmente su cargo como diputado para participar en el programa.