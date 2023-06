Paola Rojas sale en busca de nuevas historias

A-AA+

Paola Rojas considera que actualmente está en la segunda parte de su vida, ya que enfrenta al periodismo de una manera totalmente distinta a como había estado trabajando toda su carrera.

Para muestra, su programa Sin prejuicios, con el que la comunicadora busca salir de su zona de confort para buscar historias que considera interesantes y que hasta cierto punto, pueden ser consideradas tabú.

"Cambió mi cotidianidad, ahora laboro en un programa en el que he salido del foro, un capullo que era un cobijo que dominaba. Ahora, salir al mundo, a las calles, ir afuera de la ciudad, del país, salir de lo que venía haciendo, ha sido retador", confiesa.

En este show, que comienza transmisiones hoy por nmas.com.mx y por la plataforma ViX+, Rojas analizará y experimentará diferentes tendencias relacionadas con el mundo tecnológico actual, así como temas polémicos y de derechos humanos.

"Lo que buscamos es conocer muchas maneras de vivir, de presentarse hacia los demás, las diferentes maneras de amar, de ser y a partir de este conocimiento del otro, sobre todo quién es distinto, buscar que podamos vivir con más armonía y menos prejuicios".

Para esta apuesta televisiva, Paola realizó cientos de entrevistas como a científicos de Harvard, que dijo, le han dejado lecciones profundas que se podrán ver de forma completa en N+Media.

En cada episodio habrá un tema diferente, que van desde la música urbana, la gastronomía, hasta temas más profundos como los vientres de alquiler.

En uno de los episodios, Rojas indaga en cómo está legislada esta última práctica en algunos estados y cómo algunas entidades se han convertido en "fábrica de bebés", indicó,

"Salí del foro para ir a buscar información y además me estoy permitiendo vivirla, ha sido muy interesante y divertido, he aprendido mucho".