Papá de Lindsay Lohan es arrestado por violencia doméstica

Michael Lohan, padre de la actriz estadounidense Lindsay Lohan, enfrenta serios problemas legales luego de ser arrestado por un presunto delito de agresión contra un miembro de su familia.

De acuerdo con información publicada por TMZ, quienes tuvieron acceso a los documentos judiciales, la detención de Lohan ocurrió el pasado domingo en Texas, por cargos graves de "violencia continua contra la familia", específicamente contra su expareja, Kate Major.

Una fuente de la oficina del Sheriff reveló al medio que el incidente salió a la luz cuando Major acudió a una revisión médica. La mujer explicó, entonces, que su exesposo la habría empujado de una silla en su residencia varios días antes, causándole fuertes dolores, malestares y varios hematomas en el cuerpo.

Tras sus declaraciones, se decidió informar a los oficiales y fueron precisamente las marcas de Major lo que llevó a la policía a confrontar a Lohan y, posteriormente arrestarlo. Las autoridades confirmaron que el arresto se realizó sin incidentes.

El padre de la también cantante fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 30 mil dólares y fue citado para comparecer ante la corte este lunes. Hasta el momento, Kate no ha dado declaraciones al respecto; sin embargo, Lohan habló con TMZ y no sólo negó los cargos; sino que dio un giro importante al caso y aseguró que es su ex quien lo ha estado violentado.

"Ya me callé lo suficiente sobre el abuso físico, emocional y verbal de Kate. Ella me tendió una trampa. Al principio dijo que la estaba acosando y cuando eso no funcionó, dijo que la empujé sobre una silla, lo cual es una mentira total. No solo mis hijos lo atestiguarán, sino que tengo un video. Tengo más videos de su abuso", reveló.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de enfrentamientos entre Lohan y Major, quienes han estado involucrados en diversas disputas legales a lo largo de los años. En 2023, Kate Major fue arrestada por violar una orden de protección tras una confrontación en la vía pública con Lohan. Además, ambos han tenido problemas legales por separado: Major fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que Lohan enfrentó cargos en 2020 por presuntamente estrangularla y acosarla.