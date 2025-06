Papás con estrella: los padres más queridos del espectáculo

"Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando", cantaba el italo-argentino Piero en una oda a esa figura paternal clásica, y que mejor manera de felicitar a papá que recordando a los padres de México.

Sin duda alguna el cantante Chayanne es el primero en este recuento principalmente porque es "el papá de todos" o "el padre de Latinoamérica", así es como las fanáticas del boricua lo han bautizado.

Y es que el intérprete de "Torero" no solo es considerado como uno de los galanes dentro de la industria musical, sino que, de manera simbólica, los hijos de aquellas que desde los ochenta lo consideraron como "su novio" lo han adoptado como figura paterna.

En ese ambiente festivo, el cantante se viralizó en redes sociales con un mensaje para reclamarle a sus miles de "hijos" por no felicitarlo.

"¡Mis hijos! No puedo creer que aún no me hayan saludado... ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!", escribió en su cuenta.

En su entorno familiar, el cantante tiene un feliz matrimonio con Marilisa Maronesse, con quien lleva más de tres décadas; además, es padre de Lorenzo e Isadora, de 27 y 23 años respectivamente.

Asimismo, otro cantante que goza del cariño de su público es Carlos Rivera quien no hace mucho debutó como papá del pequeño León. El cantante oriundo de Huamatla, Tlaxcala, está casado con Cynthia Rodríguez y, aunque suelen ser discretos con su vida privada, han compartido algunos momentos especiales como familia.

Recientemente, Rivera mostró, por primera vez, el rostro de su pequeño en el videoclip del tema "La Mejor Canción". Este gesto, lleno de ternura, permitió ver un poco más el lado paternal del artista.

Aunque hay muchos nombres en la lista de padres no se puede dejar de lado a uno de los más queridos de la televisión mexicana Ludovico Peluche o mejor conocido como Eugenio Derbez.

Derbez tiene cuatro hijos: José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Aitana. Con los tres primeros, tuvo una relación marcada por la distancia, especialmente con José Eduardo.

Este domingo, el actor generó reacciones al compartir en su cuenta de Instagram una reflexión sobre su rol como figura paterna.

"No sé si he sido el mejor. ¡Pero ha sido muy padre!", escribió junto a un video que incluye grabaciones caseras con fragmentos del reality "De viaje con los Derbez", donde Eugenio comparte momentos de íntima conexión con sus cuatro hijos.