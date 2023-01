Paquita la del Barrio manda mensaje de apoyo a Shakira

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- La última canción de Shakira, en colaboración con el productor Bizarap, le ha dado la vuelta al mundo y ha dividido opiniones entre sus fans y el público en general. Y es que en sus estrofas, la colombiana arremete de manera muy fuerte en contra de su expareja, Gerard Piqué, y la nueva novia de éste, Clara Chía.

Hay quienes consideran que la intérprete de "Monotonía" no ha podido superar la traición del exfutbolista y hasta la llaman "ardida"; otros, por su parte, le han expresado su apoyo total a la cantante, entre ellos Paquita la del Barrio, quien a través de las redes sociales le dedicó un mensaje y hasta una de sus canciones.

Con un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la mexicana se dijo experta en este tipo de situaciones y tras los problemas en los que se ha visto envuelta Shakira, le brindó un par de consejos y se solidarizó con ella: "Mi queridísima amiga, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia, yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga", dijo.

La intérprete de "Rata de dos patas" le pidió a su colega no dejarse vencer y salir adelante por lo más importante que tiene en la vida, que son sus dos hijos: "Te puedo decir que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir; tienes todo en la vida, mija, así que no te preocupes".

Paquita, además de ponerse a las órdenes de Shakira, también le dedicó y cantó la estrofa de una de sus canciones, en la que, como nos tiene acostumbrados, se va duro contra los hombres: "Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones... y ahí te dejo este par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que hinques a tu madre", se le oye interpretar.Las respuestas por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y en su mayoría todos apoyaron a Paquita, incluso le expresaron su cariño y pidieron su vuelta a los escenarios.