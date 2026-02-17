Paquita la del Barrio: ¿qué ha pasado con su herencia?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Hace un año el corazón de

dejó de latir y, con su partida, la

perdió una de sus voces femeninas más potentes y sentidas. Sin embargo, a lo largo de estos 12 meses también han surgido dudas y polémicas en torno a su legado material, situación que su familia ha tenido que aclarar públicamente.A tan solo un mes de su fallecimiento se llevó a cabo la. Fue su hijo,, quien aseguró entonces que todo marchaba en orden, aunque era necesario realizar algunos ajustes a lo estipulado en el documento. Sin precisar si la herencia incluía dinero, propiedades u otros bienes, destacó que no existían conflictos entre los integrantes de la familia.Según explicó, dichos ajustes se realizarían por la vía legal y de común acuerdo entre los: él y sus hermanos Iván Miguel y. También iniciaron conversaciones para definir el futuro de la propiedad donde se encontraba"Son, limpias, directas y derechas. No hay problemas, ni fricciones, ni rispideces, pero son tiempos de ley que se tienen que respetar", declaródurante el homenaje realizado a la cantante en marzo de 2025 en elPor su parte, el exmánager de la intérprete de "Rata de dos patas", y también su sobrino,, reveló que Paquita decidió repartir su herencia en diferentes proporciones. Recordó que él le sugirió dividir todo en partes iguales, pero ella se negó."No, porque no se van a poner de acuerdo y se va a hacer eso un desastre. Mejor yo voy a saber qué y por qué le dejo a cada quien", rememoró Torres.Incluso antes de laya había surgido unentre los hijos de la cantante., hija adoptiva de Paquita, declaró que su hermano Iván intentaba excluirla de la familia. No obstante,aseguró que ambos sostuvieron una conversación y lograron resolver sus diferencias. Más adelante, en junio, la hermana de la intérprete,, reveló que ella no figuraba en el testamento.Fue hasta diciembre cuando se conocieron más detalles del documento. Se informó que uno de los nietos había sido designado heredero de una casa y varios terrenos. Sin embargo, de acuerdo con, parte de esas propiedades se encuentra intestada."Efectivamente, este bien inmueble se encuentra en Hidalgo, en Tula. Paquita se lo heredó a uno de sus nietos y todos están conscientes. Creíamos que era una sola escritura, pero cuando el notario revisa resulta que no, son tres terrenos. Aún se está realizando la investigación; aparentemente, una parte queda intestada", explicó.Ante esta situación, los tres hijos de la cantante acordaron iniciar elcorrespondiente para regularizar los terrenos en beneficio del nieto designado, reiterando que no existen conflictos ni distanciamientos familiares a raíz del testamento.Este día, al cumplirse un año de su partida, en su tierra natal,, Veracruz, se llevará a cabo unaen su memoria. Participarán artistas locales y se develará una placa en su honor. Además, estaciones de radio como La Caliente y La Ke Buena la recordarán a lo largo de su programación.