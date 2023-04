Paquita la del Barrio se retira de manera definitiva de los palenques

A-AA+

La madrugada del pasado domingo la cantante Paquita la del Barrio se despidió de sus ´inútiles´ que la acompañaron durante años en los palenques, ya que la intérprete, por cuestiones de salud, ya no volverá dar shows en estos lugares.

La intérprete de ´Rata de dos patas´ se presentó en el palenque de la Feria de Texcoco, donde la despidieron entre aplausos.

La participación de Paquita se dio de una manera distinta, ya que en todo momento se mantuvo sentada en un sillón, esto por el problema que tiene de ciática.

"Me da pena presentarme así, pero no les podía fallar, agradezco su cariño y amor, sigan orando por mí", dijo la cantante, quien tuvo de invitados a sus familiares.

Con los sentimientos a flote, ella bromeó con su público, quienes le cantaron ´Las Mañanitas´ por su cumpleaños 76.