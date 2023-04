Paquita la del Barrio se retracta, no se va de los escenarios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Paquita la del Barrio nunca quiso retirarse de los escenarios, sino que fue el estado tan delicado de salud en el que se vio envuelta la que la orilló a tomar la decisión de dejar de presentarse en los palenques, que la vieron crecer como artista desde sus inicios, sin embargo, acaba de informar que todavía hay Paquita para rato, pues aseguró que mientras su salud se lo permita ella seguirá ofreciendo shows.

Fue el pasado 2 de abril, el día en que Paquita la del Barrio, cumplió 76 años, cuando dio a conocer mientras se presentaba en la Feria de Texcoco, mismo festival donde debutó hace 39 años, en 1984, que se retiraría de los palenques, uno de los recintos en que se presenta más recurrentemente, debido a que los problemas de salud que ha padecido desde hace tiempo, derivados de una ciánica y una úlcera estomacal, le impedían presentarse al 100 por ciento arriba de los escenarios.

"Me da pena presentarme así, pero no les podía fallar agradezco su cariño y amor, sigan orando por mí", dijo la intérprete de "Rata de dos patas" que dio el concierto sentada en un sillón.

Cabe recordar que antes de esta presentación, a mediados de febrero, Paquita tuvo que fallar a un compromiso que tenía pactado con la alcaldía Cuauhtémoc en la que se presentaría con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, ya que la cantante no pudo levantarse debido a los efectos anestésicos de un medicamentos que estaba ingiriendo para controlar la molestias que le producía la ciática, por lo que Ana Bárbara, que abriría el evento, tuvo que encargarse del acto principal del show, tal y como lo notificó el representante de la cantante de "Tres veces te engañé".

Sin embargo, parece que el panorama ha mejorado para la cantante, quien mostró su tristeza desde que compartió de que se alejaría de los palenques, pues este fin de semana fue abordada por medios de comunicación y, para las cámaras de "Venga la alegría", pues dijo ante las cámaras que no se va y que, mientras las posibilidades se lo permitan, ella seguirá ofreciendo conciertos al público que le es fiel desde que incursionó en la música.

"Yo no me despedí, no me he despedido, (seguiré presentándome) si es posible sí", expresó. Además, habló de su estado de salud actual: "Bien, yo ni sé qué es la ciática, estoy bien".

Finalmente, la artista mexicana informó que seguirá presentándose en concierto en una gira alrededor de Estados Unidos, además de un concierto que ofrecerá a lado de Ana Bárbara a propósito del Día de las Madres, el cual se llevará a cabo en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco.