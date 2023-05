Pasquel habla de los conciertos de Luismi

CIUDAD DE MÉXICO. - Pese a que Sylvia Pasquel siempre evita hablar de Luis Miguel, el padre de su nieta, Michelle Salas, debido a que “el Sol de México” fue un padre ausente, en esta ocasión, la actriz no dejó pasar la oportunidad de aclarar que nunca ha ido a un concierto del cantante y, dentro de sus planes, no está ir al “Luis Miguel Tour 2023”, pues así como el intérprete es un ídolo dentro de la música mexicana, en su vida personal no ha tenido el mismo éxito que obtiene en las taquillas.

“La Pasquel” fue captada por las cámaras de “Venga la alegría» cuando arribaba a un evento, donde los medios de comunicación le preguntaron directamente sobre Luis Miguel, quien en la década de los 80 tuvo a su primogénita con su hija, la cantante y actriz Stephanie Salas, sin embargo, nunca se hizo cargo de la joven, por lo que la primera actriz no tiene en un buen concepto al cantante.

Aasegurando que ella fue de las personas que no están interesadas en verlo presentarse en vivo.

“¿Oye, tienes boletos?”, le preguntó una reportera, a lo que Sylvia contestó: “-No, nunca he ido a un concierto ni iré”.