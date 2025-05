Pati Chapoy llama a no votar en la elección judicial del 1 de junio

Pati Chapoy, conductora del programa "Ventaneando", generó un intenso debate en redes sociales luego de expresar su opinión sobre la elección del Poder Judicial, que se llevará a cabo el 1 de junio como parte de una reforma impulsada por el nuevo gobierno.

En su cuenta de X, la periodista compartió imágenes y mensajes con tono directo: "No votes en la farsa judicial. No seas cómplice de los pende...", se lee en una foto. En otra se añadió: "No regalaré mi dignidad ni ayudaré a validar la elección de jueces, magistrados y ministros. No iré a votar y espero que millones no lo hagan. Es un fraude desde que decidieron cambiar la Constitución".

Estas declaraciones llegaron poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera un llamado a la ciudadanía a participar en las urnas, destacando que el voto es fundamental sin importar las decisiones del INE o del Tribunal Electoral.

Chapoy también replicó publicaciones del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha promovido un boicot al proceso, argumentando que no es legítimo.

Las reacciones fueron inmediatas. Usuarios cuestionaron su participación en asuntos políticos y algunos sugirieron que su postura responde a su cercanía con Salinas Pliego.

"En un acto totalmente incongruente, contracívico y ofensivo, la Chapoy llama a no acudir a las urnas el 1 de junio", "A los empleados de TV Azteca no los escuchen, tienen línea de Salinas Pliego", "Ahora resulta que es líder de opinión política", "Está bien que fijes tu postura, pero llamar pende... a los votantes es de muy mal gusto", escribieron.

Otros, en cambio, aplaudieron su decisión: "Se necesitan muchos pantalones para ser una figura pública y postear una imagen así", "Ya para que hasta la Chapoy lo diga, es que realmente es una farsa", "No voy a votar".

Por primera vez en México, la ciudadanía elegirá por voto directo a quienes ocuparán puestos dentro del aparato judicial federal. La reforma, aprobada en septiembre de 2024, contempla la elección de más de 880 cargos entre jueces, magistrados y ministros.

También se renovarán posiciones en el Tribunal de Disciplina Judicial y en el Tribunal Electoral, incluyendo magistraturas de salas regionales y de la Sala Superior.

Este ejercicio ha sido cuestionado por varios sectores que lo consideran una simulación, pues temen que los perfiles estén predeterminados por intereses del propio gobierno.