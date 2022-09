Pedro Almodóvar no dirigirá un largometraje en inglés con Cate Blanchett

Madrid, 13 sep (EFE).- El director Pedro Almodóvar no dirigirá la película "Manual para mujeres de la limpieza", basado en el libro de la escritora estadounidense Lucia Berlín, y en el que la actriz australiana Cate Blanchett iba a ser una de las protagonistas, confirmaron este martes a Efe fuentes de El Deseo, la productora del cineasta español.

Este hubiera sido su primer largometraje en inglés, tras haber rodado un corto en este idioma en 2020, "The Human Voice", con la británica Tilda Swinton.

"Ha sido una decisión muy dolorosa para mí", dicho Almodójvar a la web estadounidense Deadline, que adelantó la noticia. El cineasta tomó esta decisión, según el mismo medio, porque cree que no está listo para asumir un proyecto de esta envergadura en inglés.

"He soñado con trabajar con Cate durante tanto tiempo. Dirty Films ha sido tan generoso conmigo todo este tiempo y estaba cegado por la emoción, pero desafortunadamente, ya no me siento capaz de realizar esta película por completo", añadió el director.

La película será producida por Dirty Films, la productora de Cate Blanchett, que busca otro director que asuma el proyecto.

"Tenemos el mayor de los respetos por Pedro y su extraordinario trabajo, y aunque las estrellas no se hayan alineado esta vez, esperamos colaborar con Pedro y El Deseo en otro proyecto en el futuro", señalaron al mismo medio los productores de la cinta, Cate Blanchett, Andrew Upton, y Coco Francini.

El proyecto fue anunciado en enero pasado y está basado en el libro de Lucía Berlín, una recopilación con medio centenar de historias cortas, la mayoría protagonizada por mujeres trabajadoras, con un tono narrativo ácido y original.

El director español tiene entre manos otro proyecto, un wéstern protagonizado por el actor estadounidense Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal que se titulará "Extraña forma de vida", durará treinta minutos y cuyo rodaje terminó el pasado 3 de septiembre en Almería, una provincia del sur de España con una zona árida donde se ruedan películas desde hace décadas por su parecido a los escenarios recurrentes en este género.

Almódovar (Calzada de Calatrava, España, 1949) cuenta con dos Óscar, entre otros muchos reconocimientos en distintos países por sus más de viente largometrajes desde que estrenó su primera película en 1980.