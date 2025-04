Pedro Pascal: El actor favorito de Hollywood y su ascenso en la industria

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El reciente estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us' ha generado un gran impacto mundial, en parte, gracias a su increíble elenco, entre quienes se encuentra el actor Pedro Pascal.

Nacido el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, Pedro Pascal se ha convertido en los últimos años en uno de los actores favoritos de Hollywood, apareciendo y protagonizando una gran cantidad de películas como 'Gladiador 2', 'Freaky Tales' y la próxima película de 'Los Cuatro Fantásticos'.

Su participación en aclamadas series y películas taquilleras han consolidado la versatilidad del actor, lo que le ha permitido forjar una creciente fama entre los seguidores del cine, especialmente en redes sociales, ocasionando todo un fenómeno mediático.

José Pedro Balmaceda Pascal nació en un hogar con una ideología política en contra del régimen militar debido al parentesco que su mamá, Verónica Pascal, tenía con Salvador Allende. Razón por la que, en compañía de su familia, tuvo que abandonar el país para mudarse a Estados Unidos.

En su nuevo hogar, Pedro se mudó a Nueva York para estudiar actuación. Más tarde incursionó en el mundo del entretenimiento en papeles menores dentro de populares series como 'Buffy, la cazavampiros', 'The Good Wife' y 'Graceland'.

El comienzo de su éxito llegó hasta el 2013 cuando apareció en la cuarta temporada de la aclamada serie 'The Game of Thrones' como Oberyn Tyrell, un personaje que lo catapultó dentro de la industria y que, gracias a ello, le consiguió papeles emblemáticos en el futuro.

Su desempeño en dicha serie llamó la atención de la industria, que años más adelante le daría un rol protagónico dentro de la serie de Netflix llamada 'Narcos' y, posteriormente, en la producción de Disney+ 'The Mandalorian', dos de sus papeles más icónicos y reconocidos.

La creciente fama del chileno se consolidó con su papel en la primera temporada de ´The Last of Us´, un fenómeno mundial que lo puso en el centro de los reflectores, ganándose a la industria y los fanáticos gracias a sus entrañables actuaciones, su humildad y carisma.

Fuera de las pantallas, Pedro se ha ganado el corazón de su público gracias a su personalidad tranquila, capaz de defender distintas causas sociales, ya que en varias ocasiones ha servido como defensor de temas como los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Además de tener una estética queer que rompe estereotipos con cada look que muestra en las alfombras rojas, demostrando que la masculinidad no está peleada con el estilo, el actor causa sensación con cada aparición.

Su popularidad ha logrado incluso posicionarlo como uno de los hombres más guapos de Hollywood por varios años consecutivos, algo que divertidamente ha confesado en numerables entrevistas.

Su carisma, sinceridad, estilo y actuaciones han logrado posicionar a Pedro Pascal como uno de los actores favoritos de momento, además de un fashion icon, capaz de romper moldes y mostrar un lado más cercano y real de Hollywood, algo que lo sigue catapultando en la industria.