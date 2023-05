Pedro Sola es señalado en redes por presunto acoso a un periodista

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- Pedro Sola se encuentra en medio de la polémica luego de que fuera señalado, en redes sociales, por presuntamente haber acosado a un periodista. La denuncia pública ocurrió hace unas horas, a través de la cuenta de Twitter de Pável Gaona, quien aseguró que recibió una incómoda propuesta por parte del conductor de "Ventaneando".

Según el relato de Gaona habría conocido a Sola cuando éste incursionó como DJ y ambos coincidieron en un evento. En ese entonces el joven acudió como parte del equipo de trabajo de La Tigresa del oriente, mientras que el presentador fue contratado para ambientar con sus mezclas.

En ese momento Pável pudo conseguir el teléfono de Pedro con la intención de pedirle una entrevista para el medio en el que trabajaba, después de algunos días el periodista se animó a escribirle pero la respuesta del famoso lo tomó por sorpresa ya que, aunque no se negó, le hizo algunas peticiones muy poco profesionales: "Le escribí en buena onda para una entrevista y salió con 'que sea en mi casa... en mi cama'", expresó.

Pero eso no fue todo, como prueba de que sí llegó a estar cerca del presentador, Gaona compartió una foto de cuando se encontraron en el mismo lugar y reveló que Pedro lo tocó de una manera que lo hizo sentir incómodo: "En el evento en que estuvimos juntos, me manoseó la espalda cuando nos estábamos tomando la foto y se hizo el "ay, perdón". Quise ignorarlo, pero ya el mensaje en cuestión fue la gota que derramó el vaso y dije nel, paso", agregó.

Por último, explicó que la charla jamás llegó a concretarse y sólo le quedó una mala experiencia, eso sí, lamentó que el conductor se haga pasar por una persona simpática paras después tener este tipo de actitudes: "La entrevista ya no se dio, fue muy incómodo, solo quedó esta foto. La neta qué feo que alguien que se vende como "simpático" sea así".

Hasta el momento, Pedro no se ha pronunciado al respecto de estos señalamientos, sin embargo, los usuarios han mostrado su descontento y le han lanzado críticas bastante fuertes: "A mi nunca me ha caído bien en ese señor", "Con razón se pone a defender a los abusadores en su programa", "Nunca me ha dado buena espina. Nadie debería pasar por ese tipo de acosos", son algunos comentarios que se pueden leer.