Pedro Sola recibe las fiestas decembrinas con rap navideño

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Como suelen realizar cada año, las televisoras nacionales lanzan una canción alusiva a las festividades de diciembre y, en esta ocasión, TV Azteca ya estrenó "Nuestra fiesta favorita", un tema interpretado por las conductoras y presentadores del canal, uno de ellos es Pedro Sola que, a media canción, muestra sus habilidades para rapear con un par de rimas muy al estilo navideño.

Faltan 18 días para la llegada de la Noche Buena y es innegable el espíritu navideño que ya se respira, pues a nuestro alrededor ya son muchas las casas que, con luces y adornos, no permiten que pase desapercibido el hecho de que estamos en la recta final del año, una de las épocas favoritas de la población, pues es cuando las familias se reúnen para celebrar como en ninguna otra fecha.

Este espíritu de festividad se vive de la misma manera en los sets de televisión que, como si de otro hogar se tratase, las producciones también adornan con motivos navideños; grandes árboles de navidad, coronas, muérdago y demás decoros. Aunado a esto, los programas de entretenimiento preparan capsulas relacionadas con la época, así como presentan recetas de los platillos más típicos de las cenas del 24 y 31 de diciembre.

Como si no fuera suficiente, hay canales que producen una canción navideña, interpretado por las personas que ahí conducen, con todo y video musical, el cual es proyectado durante toda la jornada de decembrinas. Esta mañana, en "Venga la alegría" se presentó el sencillo que la televisora realizó para este año; "Nuestra fiesta favorita".

De acuerdo con Sergio Sepúlveda, productor y conductor del matutino, no se trata sólo de una canción, sino de una campaña para agradecer por quienes tienen la oportunidad de seguir juntos otro año más, en una época del año que él y sus compañeros coincidieron que es una de las consentidas de la población mexicana. Además, indicaron que era también una muestra de agradecimiento a quienes transmiten sus contenidos día a día.

El tema habla de celebrar, tanto las dichas como las penas, a lado de seres queridos y la familia, en una fiesta esperada a lo largo de todo el año. Una de las voces que predomina en esta canción es la de Inés Sainz, periodista deportiva del canal, que es la última de las conductoras en aparecer en el video clip. Sin embargo, el momento estelar de esta canción –compuesta por Chacho Gaytán- es cuando el conductor de "Ventanenado", Pedro Sola, rapea un par de estrofas:

"Lo que más añoramos, lo que más esperamos, lo que más extrañamos es la fiesta; fiesta de todos, fiesta de México, fiesta del Mundo (...) nuestra fiesta favorita", canta el conductor.

Otras y otros conductores que aparecen en el video musical de "Nuestra fiesta favorita" son Laura G, Kristal Silva, Mónica Garza, Paty Chapoy, Mati Álvarez, Lolita Cortés, Javier a la Torre, "Pato" Borghertti, Jorge Garralda, el chef José Ramón Castillo, Horacio Villalobos, entre otras y otros.