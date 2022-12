Pelé también brilló en el cine y estas son algunas de sus películas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Imán de taquilla para el público gracias a sus logros profesionales, Edson Arantes Do Nascimiento "Pelé" no se escapó del cine ya fuera como actor o productor. Aquí te presentamos algunas de sus apariciones en la pantalla.

"Escape a la victoria". Quizá su más famosa participación fílmica, pues la hizo al lado de Sylvester Stallone y Michael Caine, bajo la dirección de John Huston. La cinta de 1981 recrea, en ficción, el partido de futbol que durante la Segunda Guerra efectuaron los nazis contra un grupo de reos. El brasileño sale como uno de los presos y demuestra su magia.

"A marcha". Dos años después de ganar el Mundial en México 70, "El rey" aceptó protagonizar esta historia de corte racial, basada en la novela de Afonso Schmidt. Ambientada a fines del siglo 19, Pelé interpreta a un ex esclavo que ayuda a escapar de sus amos, a otros como él.

"Os trombadinhas". El futbolista escribió, produjo y actuó en esta cinta de 1980 en la que interpreta al entrenador del equipo juvenil Santos de Brasil, quien ayuda a un empresario para cambiar la vida de un grupo de niños dedicados a la delincuencia.

"A menor miracle". Una participación especial en este filme donde un grupo de huérfanos juega al soccer buscando salvar el orfelinato donde se encuentran. Pelé sale como él mismo y fue el gancho comercial en el poster promocional. John Huston, que lo dirigió en Escape a la victoria, aquí es actor.

"Pelé: la película". Fungió como productor ejecutivo de este largometraje en que se cuenta su vida desde niño, cuando en los suburbios brasileños comienza a destacar por la magia de sus pies. El mexicano Diego Boneta, estrella de Luis Miguel, la serie, interpreta a un compañero de juego. En el elenco se encuentran Vincent D´ Onofrio (Hombres de negro) y Rodrigo Santoro (300).

"Pelé". Documental de Netflix en la cual el ex jugador cuenta de propia voz su paso por los campos entre 1958 y 1970, cuando Brasil obtiene el tricampeonato mundial. Se estrenó el año pasado, apareciendo ex compañeros de equipo como Rivelino y Amarildo.