Películas que debes ver para conocer la vida de Benedicto XVI

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- La salud del anterior líder de la Iglesia católica, el Papa Benedicto XVI ha preocupado a los feligreses de todo el mundo, esto luego de que el Vaticano anunciara que el sacerdote se encuentra enfrentando una difícil crisis. Aunque no se han dado detalles sobre el padecimiento de Joseph Aloisius Ratzinger, nombre real del cura, la Santa Sede reveló que se encuentra "muy enfermo" y su sucesor, el Papa Francisco, pidió a los seguidores que se unan en oraciones por su pronta recuperación

Para recordar el paso de Benedicto XVI por la máxima institución religiosa, estas son algunas películas y documentales que debes ver y que tienen al papa emérito como protagonista.



"El papa emérito"

En el año 2021 para festejar el cumpleaños número 94 del papa el director Andrés Carrigó hizo un documental que se centra en los inicios de la vida sacerdotal de Benedicto, durante su servicio al Papa Juan Pablo II, quien lo presidió.



"Los dos papas"

En diciembre del 2019 se hizo popular una producción de Netflix que abordaba la historia sobre la relación de Benedicto XVI, con el papa Francisco, quien fue el papá número 206, al frente de la iglesia después de él. Ambos afrontan sus pasados para forjar un nuevo camino de la iglesia adaptado a la sociedad actual.



"Defender of the faith"

Este documental dirigido por Christoph Röhl hace una perspectiva sobre la crisis de autoridad que atravesó la iglesia mientras el papa Benedicto XVI estaba al frente, con una modernización de por medio y cómo durante sus 30 años trabajando en el Vaticano fue la figura clave en la restauración de la doctrina católica.