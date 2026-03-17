Pepe Aguilar da lección de resiliencia a Ángela en concierto en Houston

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).-

expuso su sentir con sus seguidores en su

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, donde compartió videos de la presentación que tuvo su padre Pepe Aguilar el fin de semana en, la cual estuvo llena de emociones, le dio una lección y le provocóde felicidad.Así lo confesó la cantante de, quien disfrutó del show junto a suy su hermano Leonardo, los fans número uno de Pepe, quien se presentó en elante 70 mil personas en un espectáculo con sello mexicano.Ángela ha estado en el centro de ladesde que hizo público su romance con el también cantante Christian Nodal, hace casi un par de años, sin embargo, ella ha tratado de alejarse poco a poco de "ese ruido" que hay en redes y estar más cerca de su familia y de la gente que le da paz.Por ello, el fin de semana vivió un momento muy emocionante en elen, tanta fue la emoción que no pudo evitar llorar:"Ayer (lunes) me tocó uno de esos momentos que se te quedan en el corazón por siempre. El ver a mi papá en el rodeo y sentir unque no se explica mucho, solo se siente. En las primeras canciones, lasme acompañaron... de ver al hombre que me crio, que mela música, siendo tan grande", escribió, y confesó que una vez más le dio una lección:"Tan, tan... una vez más, dándome una".Ángela aprovechó paraa lay el tener una familia tan unida y buena que no busca más que estar y apoyar."Gracias Dios por rodearme cada vez más de. Gente genuina. Por darme una familia tan unida y tan buena, que no busca nada más allá de estar... y apoyar", escribió.La hija de Pepe también compartió un, quien dijo, la hace, por lo que externó el deseo de que todos encontraran a una persona "bonita y"."Gracias angelitos por darme tanto amor y por estar conmigo, siempre. De corazón, deseo que lapersonas así de bonitas..., con, de ese que te hace", reflexionó.