El apoyo de Aneliz a Ángela Aguilar en Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Aneliz Álvarez-Alcalá, esposa de Pepe Aguilar, ha convertido su perfil en un espacio lleno de amor, admiración y apoyo para sus hijos: Ángela, Leonardo y Aneliz, de 26 años.

La exmodelo se ha convertido en una pieza fundamental en la familia Aguilar, no sólo en la crianza de sus hijos, sino también como un pilar silencioso. En varios momentos, Aneliz ha fungido como mánager y guía en las carreras de los artistas de su núcleo.

Aunque mantiene un perfil bajo, Alcalá acompaña frecuentemente a sus hijos en conciertos y compromisos de prensa. Incluso, Ángela ha declarado en entrevistas que su madre la apoya con el diseño de los elaborados vestuarios que luce en sus presentaciones.

Una madre orgullosa en cada publicación

Cada post de Aneliz en redes sociales refleja su devoción hacia su familia, ya sea con celebraciones de momentos cotidianos o grandes logros. Por ejemplo, durante la ola de críticas que enfrentó Ángela a finales de 2024 por su matrimonio con Christian Nodal, ex de la rapera argentina Cazzu, Aneliz destacó la fortaleza de su hija.

En una publicación que acompañó con una fotografía de Ángela junto a su mascota, Gordo, escribió: "que tu paz, tu sonrisa y tu voz nada ni nadie lo detenga. Sigue haciendo historia, sigue tus grandes sueños. Cuando sueñas haces todo posible, nunca dejas de sorprender. Tu fuerza, tu talento y carácter nos inspiran".

El post coincidió con el cumpleaños 21 de la cantante, reafirmando su cariño.

Pepe Aguilar también ha sido destinatario de estas muestras de afecto. En una publicación dedicada a su esposo, Aneliz expresó: "Gracias por cuidarme y cuidarnos. Gracias por ser el más grande cumplidor de sueños. ¡Sigue soñando! Gracias por aprender y enseñarnos a todos."

A su hijo Leonardo, a quien llama su "caballero constante", Aneliz le dedica mensajes llenos de cariño y orgullo: "Eres mi orgullo absoluto", escribió en una ocasión.

Para su hija Aneliz, quien prefiere mantenerse fuera de los reflectores, Álvarez utiliza frases como: "Tu madre que te adora". En una publicación anterior, le expresó: "Sigamos adelante disfrutando de las bendiciones que llegaron junto con tu llegada."

Cambios en la familia Aguilar

El último año ha traído grandes cambios para la familia Aguilar, pues sus hijas han comenzado a tomar caminos independientes. Ángela sorprendió al casarse con Christian Nodal el 24 de julio de 2024, mientras que Aneliz se comprometió en octubre con su novio, el abogado Luis Rodrigo Castillo. Aunque aún no se conocen detalles de su boda, se espera que sea un evento significativo para la familia.

La historia de amor de Pepe y Aneliz

El amor entre Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá comenzó en el set de un video musical de Antonio Aguilar Jr., donde ella participaba como modelo. Impactado por su carisma, Pepe no dejó pasar la oportunidad de invitarla a salir.

"Le hablé: 'Oye, dame chance de invitarte a un café, acabo de ver tu casting y estás guapérrima. Me encantaría que también hicieras algo en un video mío'", recordó Pepe en el programa 'En compañía de'.

La conexión fue inmediata, y tras mantener constante comunicación, la pareja llegó al altar en 1997. Desde entonces, Aneliz ha trabajado junto a Pepe, siendo un pilar en su equipo profesional, además de una esposa y madre discreta.

Incluso, Don Antonio Aguilar llegó a ser cómplice en la relación, ofreciendo consejos a Aneliz para conquistar a su hijo. "Cuando me bajaba del autobús para verlo, siempre me llamaba la atención para que me pintara la boca", compartió Aneliz en una entrevista con Al Rojo Vivo.

Antes de su matrimonio con Aneliz, Pepe Aguilar estuvo casado con Carmen Treviño, con quien tuvo a su primogénito, Emiliano.