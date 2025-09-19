Pepe Aguilar y Christian Nodal se disputan Latin Grammy 2025

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- En esta temporada de premios, Ángela Aguilar observa cómo dos figuras clave en su vida, su padre Pepe Aguilar y su esposo Christian Nodal, se enfrentarán en la misma categoría del Latin Grammy 2025, convirtiéndose en testigo de una inesperada disputa familiar.

La categoría y los nominados

La competencia será en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi durante la ceremonia del 13 de noviembre en Las Vegas. Los álbumes nominados incluyen "Mi suerte es ser mexicano" de Pepe Aguilar, "¿Quién + Como Yo?" de Christian Nodal, y "Reyna 30 aniversario" del Mariachi Reyna de Los Ángeles.

Esta categoría reconoce producciones que incluyen al menos un 51% de material nuevo con los instrumentos tradicionales del género.

El cantante Pepe Aguilar ya ha ganado cuatro Grammy en esta categoría entre 2006 y 2014, mientras que Nodal lo ha hecho en tres ocasiones, entre 2019 y 2023.

Ángela celebró a ambos en redes sociales, compartiendo la imagen oficial de la Academia Latina de la Grabación y mostrando su apoyo por igual.

A diferencia de 2024, cuando ella y su hermano Leonardo obtuvieron un Grammy por "Por el contrario", tema realizado junto a Becky G y presentado frente al público, este año no recibió nominaciones.

Nominación de Pablo Preciado

Además, Ángela aprovechó para destacar la nominación de Pablo Preciado en la categoría de Compositor del Año, quien fue reconocido por los temas "No quiero hablar", compuesto para ella, y "Sé feliz x mí" para Christian Nodal, entre otros.