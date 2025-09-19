logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Cineteca Nacional realiza muestra dedicada a "Las muertas"

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 04:22 p.m.
A
Cineteca Nacional realiza muestra dedicada a Las muertas

El proyecto más reciente del director Luis Estrada es la adaptación de "Las Muertas", novela de Jorge Ibargüengoitia. Esta obra está inspirada en uno de los casos criminales más impactantes de México, ocurrido entre los años 50 y mediados de los 60.
La historia narra los crímenes de las "Poquianchis", las hermanas González Valenzuela, quienes secuestraban, torturaban y prostituían a jóvenes y niñas con la complicidad de las autoridades, a quienes compraban permisos para operar varios burdeles de manera "legal".
La realización de este proyecto llevó a Estrada dos años y, a menos de diez días de su estreno en Netflix, ya se encuentra entre lo más visto en 42 países.
El 9 de septiembre, un día antes del lanzamiento, la Cineteca Nacional inauguró una muestra dedicada a la miniserie, donde se pueden apreciar maquetas, vestuario, utilería, planos y notas de producción. Una exposición imprescindible para los seguidores de Jorge Ibargüengoitia, del cine de Luis Estrada, de los casos de crimen en México y de la comedia negra.
La muestra estará abierta hasta el 29 de septiembre, de lunes a domingo de 12:30 a 21:00 horas, en la Sala 2 de la Cineteca Nacional (Av. México Coyoacán #389, Xoco). 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cineteca Nacional realiza muestra dedicada a Las muertas
Cineteca Nacional realiza muestra dedicada a Las muertas

Cineteca Nacional realiza muestra dedicada a "Las muertas"

SLP

El Universal

Xantolo en Michoacán
Xantolo en Michoacán

Xantolo en Michoacán

SLP

Estrella Govea

Series y películas que reviven el terremoto del 85 en CDMX
Series y películas que reviven el terremoto del 85 en CDMX

Series y películas que reviven el terremoto del 85 en CDMX

SLP

EFE

Presentan el libro Códex Sirina
Presentan el libro Códex Sirina

Presentan el libro Códex Sirina

SLP

Estrella Govea