Perfil: Daniel Bisogno, el conductor que nunca dejó de bromear

Ni en los peores momentos Daniel Bisogno dejó de bromear, cuando empezó con sus problemas de salud hace dos años y se hablaba de ello en el programa "Ventaneando", donde trabajó la mayor parte de su vida, él hacía chistes sobre "la calaca", sobre su aspecto físico y no se enganchaba con las críticas que el público o colegas hacían de él, prefería responder con alguna broma, a veces cruel, a veces inocente, pero nunca dejó de bromear.

La risa, la carcajada y la burla eran parte de su forma de ser, no se explicaría a un Daniel Bisogno sin el humor, aunque claro, cuando por primera vez estuvo en terapia intensiva, en 2023, mostró su lado más sensible al platicar con su gran amiga Pati Chapoy, con quien lloró al reconocer el temor que le daba morir y dejar sola a su hija Michaela.

Tras dos años de luchar por alcanzar de nuevo la salud y dejar atrás los problemas hepáticos que lo llevaron a someterse a un trasplante de hígado en octubre de 2024, Bisogno falleció en el hospital tras estar una vez más en terapia intensiva.

La huella imborrable de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno fue uno de los rostros más importantes de "Ventaneando", el programa de espectáculos de TV Azteca dirigido por Pati Chapoy; además, fue uno de los más longevos después de Pedro Sola, pues llegó en 1997, un año después de su estreno en diciembre de 1996.

En la primera emisión, Jua José Origel y Martha Figueroa acompañaron a Pati Chapoy, pero después, con la salida de Origel, fue Pedro Sola quien recomendó a Daniel para que se sumara al programa, la recomendación se dio porque Pedrito había ido al programa de radio de Pepillo y Bisogno. "Le pareció simpático lo que dije", recordó Daniel sobre la razón por la que Sola lo recomendó con Pati.

En entrevista con Roger González, Bisogno recordó que la primera vez que habló con Chapoy, ella le dijo que estaba muy chico, tenía entonces 20 años, así que lo asignó al programa "Caiga quien caiga"; su oportunidad vino el 7 de junio de 1997, cuando le tocó entrar de suplente ante la ausencia de Pati y Pedro Sola, pues tuvieron que ir a declarar por el sonado problema legal con Televisa.

En esa emisión, Bisogno estuvo acompañado por Atala Sarmiento Esteban Macías y Álvaro Cueva, después de ese debut continuó como suplente hasta que Álvaro Cueva quedó fuera definitivamente y entró Bisogno de fijo, desde entonces han sido muchos los momentos que ha vivido junto a un elenco que ha ido cambiando, a excepción de Chapoy y Pedro Sola.

Daniel Bisogno en 15 datos

Nombre completo: Daniel Bisogno García.

Fecha de nacimiento: Nació el 19 de mayo de 1975 en Ciudad de México, México.

Inicios en los medios: Comenzó su carrera en los medios a los 19 años, participando en programas de radio y televisión.

Primera aparición televisiva importante: Su primera gran oportunidad en la televisión fue en el programa de espectáculos "Ventaneando" en TV Azteca, en 1996.

Líder en "Ventaneando": Se destacó por ser uno de los conductores más reconocidos del programa, siendo una de las figuras clave durante más de dos décadas.

Estilo de conducción: Es conocido por su estilo directo y polémico, lo que le valió tanto admiradores como detractores.

Trabajo en radio: También tuvo participación en programas de radio, donde consolidó su presencia en los medios de comunicación.

Carrera en el entretenimiento: Su labor fue crucial para posicionar "Ventaneando" como uno de los programas más importantes en el ámbito de los espectáculos en México.

Personalidad controversial: A menudo estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones y comentarios audaces sobre figuras públicas.

Reconocimiento como periodista: A pesar de ser conocido por su estilo provocador, Bisogno ha sido considerado un periodista influyente en el ámbito del entretenimiento.

Participación en otros proyectos: A lo largo de su carrera ha participado en otros programas de TV Azteca, aunque "Ventaneando" ha sido su principal plataforma.

Relación con los famosos: Ha sido una figura central en la cobertura de escándalos y noticias relacionadas con celebridades mexicanas.

Actor de teatro: Daniel Bisogno también hizo reír al público desde el escenario teatral en obras como "El tenorio cómico", "Lagunilla mi barrio" y con su personaje "La Güera Limantour".

Polémica por su estilo: Bisogno ha sido criticado en varias ocasiones por ser excesivamente irreverente en su estilo y por sus bromas y comentarios que a menudo cruzan los límites del humor.

Carrera en la radio: Además de su trabajo en televisión, ha hecho incursiones en el ámbito radial, donde también es conocido por su estilo único.