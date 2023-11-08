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PESO PLUMA Y NICKI NICOLE PASEAN EN POLANCO

Por El Universal

Noviembre 08, 2023 03:00 a.m.
A

FANS ESTALLARON DE EMOCIÓN AL ENCONTRAR A LAS CELEBRIDADES EN UNA LUJOSA TIENDA DE POLANCO, PUES, YA DEMUESTRAN SU AMOR EN PÚBLICO.  SIN EMBARGO, LA ROMÁNTICA CITA GENERÓ CRÍTICAS EN REDES SOCIALES, DEBIDO A QUE USUARIOS NO PASARON POR ALTO EL DETALLE DE QUE LLEVABAN A UN GRUPO NUMEROSO DE ESCOLTAS DURANTE EL PASEO. HASTA ANTES DEL CONCIERTO DE NICKI NICOLE EN LA CDMX, SE MANTENÍA EN PRIVADO SU ROMANCE. INCLUSO, LA ARTISTA FUE DURAMENTE CRITICADA POR SUPUESTAMENTE MANDAR A  LA FRIENDZONE A “DOBLE P”.

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