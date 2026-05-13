PETER JACKSON PALMA DE ORO HONORÍFICA

El director neozelandés Peter Jackson recibió este martes una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un homenaje que él, conocido en especial por la gesta (hasta entonces considerada imposible) de haber adaptado ´El Señor de los Anillos´, describió como "inesperado" y "milagroso".

"Nunca pensé que ganaría una porque no hago filmes que consiguen la Palma", detalló sobre el galardón, que le fue entregado en el escenario del Gran Teatro Lumière, tras haber desfilado por la alfombra roja con la icónica sintonía de La Comunidad del Anillo con el actor estadounidense Elijah Wood, al que Jackson catapultó a la fama con el papel de Frodo.

El también responsable de títulos como ´The Lovely Bones´ explicó que Cannes ha sido un lugar fundamental en su carrera y, sobre todo, en la preparación de la trilogía de ´Lord of the Rings´ (´El Señor de los Anillos´) ya que fue en el marco de este certamen francés donde se pudieron ver por primera vez las imágenes inéditas del filme en 2001.

Antes de eso, recordó, "todos los medios no hablaban más que de fracaso". Pero "Cannes cambió la percepción del filme, incluso para mí", compartió Jackson (Wellington, 1961) en su discurso de agradecimiento.

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