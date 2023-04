Piden eliminar un episodio de "The Big Bang Theory"

A-AA+

"The Big Bang Theory" es una de las comedias de situación más exitosas que se haya visto. Luego de doce temporadas en CBS, concluyó en 2019, pero no todo terminó allí, sino que hay una demanda que podría modificar los contenidos por un curioso motivo.

El argumento de la serie que pudo verse en Netflix, cuenta las peripecias de cuatro jóvenes científicos que oscilan entre la inteligencia y la torpeza. Trabajan en el California Institute of Technology, el célebre CalTech con sede en Pasadena. En los capítulos se muestra la ciencia ficción, comics, videojuegos, etc.

Uno de los personajes que se destaca en "The Big Band Theory" es el "Sheldon Cooper" (el personaje interpretado por Jim Parsons). Lo acompañan "Leonard Holftadter" (Johnny Galiecki), "Raj Kootrappali" (Kunal Nayyar) y "Howard Wolowitz" (Simon Helberg). No obstante, el proyecto hoy está bajo la lupa.

Fue recordado el episodio de la serie llamado ´El Paradigma del pescado malo´ que se emitió el 22 de septiembre del 2018. En dicha emisión de "The Big Band Theory" se lo ve a Raj disfrutar de una película de Bollywood mientras Sheldon se refiere a la actriz de la India, Aishwarya Rai, como la versión pobre de la estrella Madhuri Dixit. Ante este planteo, Raj responde que Aishwarya Rai es una diosa frente a Dixit y adjetiva de manera ofensiva.

Días atrás, el analista político hindú Mitun Vijay Kumar aseguró que había enviado un aviso legal a Netflix en la India pidiendo que eliminara este capítulo, que es el primero de la segunda temporada. El motivo es que considera que la comparación entre ambas mujeres es ofensiva, discriminatoria y despectiva hacia la cultura y mujeres de ese país. "Como fanático de Madhuri Dixit desde la infancia, el diálogo me perturbó profundamente. Lo encontré muy despectivo y ofensivo hacia la cultura india y las mujeres", escribió el analista.

"Así que le pedí a mi abogado que enviara un aviso legal a Netflix solicitando que eliminen el episodio de su plataforma", agregó sobre la emisión de "The Big Band Theory". Por otra parte, remarca que "es importante responsabilizar a las empresas de medios por el contenido que distribuyen y espero que @NetflixIndia se tome este asunto en serio".