Piqué hablará de su separación de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO. - Desde su separación con el futbolista Gerard Piqué, Shakira ha expresado sus emociones a través de su música, lanzando alusiones al famoso y a su novia Clara Chía, además de abrirse en entrevistas con los medios de comunicación.

Por su parte, Gerard fue objeto de críticas debido a las alegaciones de infidelidad en su relación con la colombiana. A lo largo del tiempo, mantuvo un bajo perfil y evitó hacer declaraciones frente a las cámaras.

Sin embargo, recientemente estaría mostrando interés en compartir su versión de la historia, lo que podría estar relacionado con el deseo de mejorar su imagen pública.

De acuerdo con varios medios de comunicación españoles, incluido “Lecturas”, se confirmó ayer que el empresario participará en una entrevista en televisión abierta con el futbolista y presentador Joaquín Sánchez en el programa llamado “El Novato”.

En él, Piqué no estará solo, ya que estará acompañado por Ibai Llanos, una figura destacada en el mundo del streaming y su socio en Kings of League. Se ha especulado que la pasión compartida por el fútbol entre el entrevistador y Piqué podría haber influido en su decisión de hablar en público.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha concreta para la entrevista, esta primicia surge después de que la canción más reciente de Shakira, “El Jefe”, en colaboración con Fuerza Rígida, lanzara indirectas hacia su ex, incluyendo la afirmación de que Piqué no pagó la indemnización a la ex niñera de Milan y Sasha, Lili Melgar.

Respecto a ello, el círculo cercano a Piqué sostiene que fue la niñera quien decidió mudarse a Miami con la cantante, reportaron los medios.