Piqué y Clara Chía se dejan ver juntos de nuevo tras especulaciones

Los reportes sobre la posible ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía comenzaron a circular el 24 de abril en medios españoles. La noticia no tardó en provocar reacciones en redes sociales, donde muchos celebraron la supuesta separación con mensajes como: "se acabó el amor", "el dolor nadie se lo va a quitar a Shakira" o "robado se va lo que robado viene". Comentarios de quienes aún no superan el triángulo amoroso que involucró a la cantante colombiana.

Sin embargo, el gusto les duró poco a los haters. Los enamorados, que llevan tres años juntos, reaparecieron públicamente y echaron abajo las especulaciones, dejando claro que su relación sigue tan firme como siempre.

El exfutbolista y su pareja fueron captados entrando a un garaje en el centro de Barcelona. Piqué iba al volante de un todoterreno negro, vestido con una cazadora de cuero oscura. En el asiento del copiloto, Clara Chía lucía un abrigo negro, una camiseta blanca y unas gafas de sol, mientras esbozaba una ligera sonrisa.

Ambos permanecieron en silencio y no bajaron la ventanilla para hablar con Europa Press. Siguieron su camino sin hacer declaraciones.

Fuentes cercanas a la pareja comentaron a ¡Hola! que todo sigue igual entre ellos, aunque reconocieron que están cansados de los rumores. Desde que Shakira inició su gira en febrero, medios europeos comenzaron a sugerir una crisis, alimentada por los constantes viajes de Piqué a Miami —donde vive la cantante— para cuidar a Milan y Sasha, los hijos que tienen en común. También han surgido versiones sobre supuestas terceras personas.

Durante toda la relación, Clara Chía ha preferido mantenerse alejada de los reflectores, viviendo su romance en privado. Piqué, en cambio, ha compartido en algunas ocasiones que se encuentra en una etapa estable a nivel personal.

Hace apenas un mes, el exjugador del FC Barcelona enfrentó momentos delicados al comparecer ante un juzgado en Madrid. Está siendo investigado por su rol como comisionista en el acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la agencia saudí SELA, que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí. Las imágenes de Piqué llorando durante el juicio se viralizaron, y muchos en redes sociales lo compararon con el éxito actual de su ex, quien se encuentra de gira con Las Mujeres Ya No Lloran Tour.