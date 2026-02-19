Pitbull busca récord Guinness con reunión masiva de calvos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El cantante y rapero de origen cubano Armando Christian Pérez, mejor conocido por su nombre artístico como Pitbull, se volvió tendencia en los últimos días luego de compartir con sus seguidores una nueva e inusual propuesta para obtener un Récord Guinness Mundial este verano 2026.

Propuesta para récord Guinness con calvas postizas

Con el fin de dejar su huella en la industria del entretenimiento, el intérprete de Timber lanzó una inusual convocatoria para reunir a la mayor cantidad de personas con calvas falsas o postizas en un mismo lugar de manera simultánea, durante su próximo concierto en vivo en Estados Unidos.

El también conocido Mr Worldwide lanzó una propuesta a todos sus fanáticos y seguidores en redes: lograr la reunión más grande de personas calvas en la historia del mundo, buscando obtener un nuevo logro personal en su trayectoria profesional y en la industria de la música. "Es oficial. Hagamos historia", escribió en Instagram.

Detalles del evento y requisitos para el récord

Para que este reto pueda ser verificado por la organización y pueda establecer una marca en esta categoría, todos los asistentes deben utilizar una calva postiza correctamente colocada, cubriendo la parte frontal y superior de la cabeza, además de permanecer juntos en el área designada durante al menos un minuto completo.

Este desafío surgió a partir de una tendencia entre los fans del artista, quienes en conciertos en vivo imitaron su característico estilo como una forma de rendir homenaje a su carrera artística de 25 años: gafas negras, traje elegante con corbata, barba, bigote y su cabeza calva. Esta estética fue bautizada por sus seguidores bajo el nombre de The Bald E's.

La propuesta para hacer realidad este récord de manera oficial fue sugerida por Greg James, locutor y presentador de la BBC Radio 1. La idea recibió el respaldo inmediato del cantante de 45 años, quien gustoso se sumó a la expectativa del plan e invitó públicamente a sus fanáticos a participar en la iniciativa.

Esta iniciativa se llevará a cabo el próximo viernes 10 de julio de 2026 en el festival BST Hyde Park en la ciudad de Londres, donde Kesha será una de las artistas invitadas. Además de la música y el ambiente festivo, este evento promete convertirse en un hito del entretenimiento. "Esto no es un simulacro. Nos piden calvas de inmediato", escriben los fans.

Finalmente, Pitbull ha convertido esta propuesta en una celebración de la conexión con su público y de la cultura festiva que rodea sus presentaciones en vivo, transformando un gesto visual en un desafío global con sabor a éxito, celebrando la conexión con sus fanáticos y el alcance global de su música y ritmo.