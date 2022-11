Platanito hizo un chiste acerca del feminicidio de Debanhi

A-AA+

No es la primera vez que Platanito recurre a un tema sensible para integrarlo a su show, pues hace unos años bromeó con la tragedia de la guardaría ABC, lo que le trajo muchas críticas y reclamos, tanto de la opinión pública como por parte de las familias afectadas, sin embargo, el payaso mexicano lo volvió a hacer pero, en esta ocasión, hizo un chiste con respecto al feminicidio de Debahni Escobar.

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, alias "Platanito", es un comediante de 50 años que, desde que era un niño jugaba a ser payaso, con los años fue creando al payaso, tal y como lo conocemos, pues no siempre se inclinó por presentar chistes "subidos de todo", ya que hace unas décadas también trabajaba animando al público infantil, hasta que un día, se dejó el maquillaje para un show de adultos y, fue así, que nació el personaje con el que hoy se presenta.

Platanito ha sido parte de diferentes programas de televisión a lo largo de su carrera, haciéndose uno de los payasos más famosos de nuestro país, sin embargo, la controversia lo ha acompañado a lo largo de los años, debido a la connotación de algunos de los chistes que ha llegado a ser públicamente, en los que involucra tragedias que han consternado a la población mexicana a nivel nacional.

Tal es el caso del chiste que hizo en referencia a lo ocurrido en la guardería ABC, en donde fallecieron 49 menores de edad y 106 más resultaron heridas y heridos, en junio de 2009. Seis años más tarde, Platanito llevó a cabo esta broma:

"¿Saben de qué murió Michael Jackson?, De desesperación, que porque le quemaron una guardería allá en Sonora", comenzaba el chiste con el que Platanito remataba con la frase: "No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children".

En su momento, el payaso mexicano fue muy criticado por hacer mofa de una tragedia nacional. Sin embargo, a siete años de ese acontecimiento, Platanito volvió a hacer una broma relacionada a un tema sensible. En esta ocasión, el comediante decidió formular un chiste que hacía referencia al feminicidio de Debahni Escobar, fallecida en abril de este año.

"Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna", dijo Verduzco Rubiera, en su personaje de Platanito, durante una presentación.

De acuerdo con el video que compartió un usuario de TikTok, que estuvo presente en la presentación de Platanito, luego de que el comediante hiciera este comentario, la y los presentes guardaron silencio, sin embargo, prosiguió con el chiste.

"¿De dónde era?... de Monterrey... y ¿Cómo murió?... ahogada, en Monterrey donde no hay agua".

Entre los comentarios que circulan en redes sociales hay quienes reprueban su comportamiento, recordando el episodio en el que bromeó con la tragedia de la guardaría ABC, y también hay quienes sugieren que lo que Platanito buscaba era hacer una crítica al gobierno de Monterrey y a su gestión actual.