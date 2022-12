Playa Limbo, aunque reinventado, goza del cariño de su público

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- En búsqueda de mantenerse en el gusto de su público y conseguir nuevos seguidores, el grupo de pop mexicano, Playa Limbo, no sólo se ha dedicado a crear nueva música durante la pandemia, también a compartirla con todos su fans durante sus presentaciones, como la que ofrecieron la noche de ayer sábado en el recinto La Maraka.

Para los que no lo saben, Playa Limbo atravesó por todo un cambio, cuando María León dejó la agrupación para seguir su camino en solitario. En ese entonces Jass Reyes entró al quite; sin embargo, la cantante reveló, en entrevista para EL UNIVERSAL, que hay muchos fans que la reconocen como el rostro del grupo, debido a que desconocen que León también formó parte del proyecto.

"Pero así como hay quienes son seguidores de siempre, hay seguidores nuevos, jóvenes que se han convencido por nuestras presentaciones", aseguró.

Pero el público no ha sido el único que ha recibido a Jass con los brazo abiertos, también el resto de sus compañeros, Jorge Corrales, Ángel Baillo y Servando Yañez, le han dado su apoyo desde que llegó, por lo que siempre se ha sentido como parte de la familia.

"Me siento más familia que nunca con mis compañeros, la amistad ha ido por encima de todo y así ha sido siempre desde el segundo uno. Nunca se ha sentido como que yo venga a suplir el lugar de alguien, el mismo idioma lo hablamos los cuatro", compartió la cantante.

Por su parte, los viejos seguidores de Playa Limbo, han seguido siendo fieles a su música y esto ha sido gracias al trabajo y la energía que derrochan sobre el escenario.

"Hay mucha gente, muchos seguidores de años que aún les cuenta entender que soy la vocalista, pero basta que nos vean en vivo para que entiendan lo que somos", expresó Reyes, que se dio a conocer a través del reality "La Voz México".

Playa Limbo cerrará el año varios shows alrededor de la República y esperan que el próximo año puedan visitar Sudamérica, además sueñan con un Auditorio Nacional.

"Ahorita todavía estamos sembrando con lo que hemos hecho estos seis años juntos, hasta ahora Playa Limbo nunca ha tenido un Auditorio Nacional, así que sería un agasajo tener uno próximamente", concluyó.