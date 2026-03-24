Polémica en redes por actitud de Lupita TikTok ante fan
Lupita TikTok ya había sido tendencia en 2025 por el fallecimiento de su hija Karely en Monterrey.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La creadora de contenidoGuadalupe , conocida en redes como " Lupita TikTok
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
", se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un video que desató opiniones divididas.
En la grabación, se observa a un joven acercarse a la influencer —originaria de Monterrey— para pedirle una fotografía. Ante ello ésta le responde: "Rápido, porque llevamos prisa", mientras posaba sin detenerse más de lo necesario. Tras la imagen, se retira sin interactuar nuevamente, pese a que el seguidor le agradeció.
Como era de esperarse, el videoclip se volvió viral en plataformas como X, donde usuarios cuestionaron la actitud de la mujer. Algunos señalaron que una figura pública debería mostrar mayor cercanía con su audiencia, considerando que su popularidad depende en gran medida del apoyo digital.
Entre los comentarios se leen comentarios como:
"Hacen famosa a pura gente pendej* y sin talento"
"Quién esa tipa? Pero la gente no entiende que una cosa es ser "famosa" y otra es "artista""
"Por hacer "famosas" a chingader*s"
"En efecto, personas corrientes, sin educación y sin criterio"
Sin embargo, también surgieron voces en defensa de Lupita, destacando que, pese a la prisa, accedió a tomarse la fotografía solicitada.
"Pues si lleva prisa y se tomó la foto ¿no? Y como ching*n"
"Pues llevaba prisa. Es una persona puntal. Se tomo la foto es lo chido"
Sin embargo, no ha sido la única polémica que ha tenido la influencer. A inicios de 2025, su nombre ya había sido tendencia por una situación más delicada: el fallecimiento de su hija Karely.
En aquella ocasión, la menor fue ingresada en un hospital de Monterrey con signos de deshidratación y complicaciones de salud. Con el paso de los días, su estado se agravó hasta confirmarse que había sufrido muerte cerebral.
no te pierdas estas noticias
Polémica en redes por actitud de Lupita TikTok ante fan
SLP
El Universal
Lupita TikTok ya había sido tendencia en 2025 por el fallecimiento de su hija Karely en Monterrey.
Hay nueva prueban nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual
SLP
El Universal
Iniciativa presidencial busca revertir recortes previos y fortalecer el apoyo estatal a los filmes nacionales
José Ángel Bichir reaparece tras caída por crisis de salud mental
SLP
El Universal
Familia Bichir emitió comunicado para explicar que la caída no fue voluntaria ni por alcohol.