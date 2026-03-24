logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Fotogalería

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Polémica en redes por actitud de Lupita TikTok ante fan

Lupita TikTok ya había sido tendencia en 2025 por el fallecimiento de su hija Karely en Monterrey.

Por El Universal

Marzo 24, 2026 03:32 p.m.
A
Polémica en redes por actitud de Lupita TikTok ante fan

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La creadora de contenido

Guadalupe
, conocida en redes como " Lupita TikTok

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


", se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un video que desató opiniones divididas.
En la grabación, se observa a un joven acercarse a la influencer —originaria de Monterrey— para pedirle una fotografía. Ante ello ésta le responde: "Rápido, porque llevamos prisa", mientras posaba sin detenerse más de lo necesario. Tras la imagen, se retira sin interactuar nuevamente, pese a que el seguidor le agradeció.
Como era de esperarse, el videoclip se volvió viral en plataformas como X, donde usuarios cuestionaron la actitud de la mujer. Algunos señalaron que una figura pública debería mostrar mayor cercanía con su audiencia, considerando que su popularidad depende en gran medida del apoyo digital.
Entre los comentarios se leen comentarios como:
"Hacen famosa a pura gente pendej* y sin talento"
"Quién esa tipa? Pero la gente no entiende que una cosa es ser "famosa" y otra es "artista""
"Por hacer "famosas" a chingader*s"
"En efecto, personas corrientes, sin educación y sin criterio"
Sin embargo, también surgieron voces en defensa de Lupita, destacando que, pese a la prisa, accedió a tomarse la fotografía solicitada.
"Pues si lleva prisa y se tomó la foto ¿no? Y como ching*n"
"Pues llevaba prisa. Es una persona puntal. Se tomo la foto es lo chido"
Sin embargo, no ha sido la única polémica que ha tenido la influencer. A inicios de 2025, su nombre ya había sido tendencia por una situación más delicada: el fallecimiento de su hija Karely.
En aquella ocasión, la menor fue ingresada en un hospital de Monterrey con signos de deshidratación y complicaciones de salud. Con el paso de los días, su estado se agravó hasta confirmarse que había sufrido muerte cerebral.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Polémica en redes por actitud de Lupita TikTok ante fan
Polémica en redes por actitud de Lupita TikTok ante fan

Polémica en redes por actitud de Lupita TikTok ante fan

SLP

El Universal

Lupita TikTok ya había sido tendencia en 2025 por el fallecimiento de su hija Karely en Monterrey.

Hay nueva prueban nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual
Hay nueva prueban nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual

Hay nueva prueban nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual

SLP

El Universal

Iniciativa presidencial busca revertir recortes previos y fortalecer el apoyo estatal a los filmes nacionales

José Ángel Bichir reaparece tras caída por crisis de salud mental
José Ángel Bichir reaparece tras caída por crisis de salud mental

José Ángel Bichir reaparece tras caída por crisis de salud mental

SLP

El Universal

Familia Bichir emitió comunicado para explicar que la caída no fue voluntaria ni por alcohol.

Lola Beltrán cautivada por Luis Miguel en su programa de 1982
Lola Beltrán cautivada por Luis Miguel en su programa de 1982

Lola Beltrán cautivada por Luis Miguel en su programa de 1982

SLP

El Universal

Luis Miguel interpretó canciones junto a Lola Beltrán, consolidando su vínculo con la música ranchera mexicana.