Polémica en redes por actitud de Lupita TikTok ante fan

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La creadora de contenido

, conocida en redes como "

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

", se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un video que desató opiniones divididas.En la grabación, se observa a unacercarse a la influencer —originaria de Monterrey— para pedirle una fotografía. Ante ello ésta le responde: "Rápido, porque llevamos", mientras posaba sin detenerse más de lo necesario. Tras la imagen, se retira sin interactuar nuevamente, pese a que el seguidor le agradeció.Como era de esperarse, el videoclip se volvió viral en plataformas como X, dondela actitud de la mujer. Algunos señalaron que unadebería mostrar mayor cercanía con su audiencia, considerando que su popularidad depende en gran medida del apoyo digital.Entre los comentarios se leen comentarios como:"Hacen famosa a pura gente pendej* y"Quién esa tipa? Pero la gente no entiende que una cosa es ser "famosa" y otra es "artista"""Por hacer "famosas" a chingader*s""En efecto, personas corrientes,y sin criterio"Sin embargo, también surgieron voces en, destacando que, pese a la, accedió a tomarse la fotografía solicitada."Pues si lleva¿no? Y como ching*n""Pues llevaba. Es una persona puntal. Se tomo la foto es lo chido"Sin embargo, no ha sido la únicaque ha tenido la influencer. A inicios de 2025, su nombre ya había sido tendencia por una situación más delicada: elde suEn aquella ocasión, la menor fue ingresada en uncon signos dey complicaciones de salud. Con el paso de los días, su estado se agravó hasta confirmarse que había sufrido