Sheinbaum encabeza ranking de presidentes mejor valorados de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-

, encabeza el ranking de los presidentes de Latinoamérica presentado por la

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, siendo la presidenta mejor valorada por sus ciudadanos en la lista de marzo de 2026.De acuerdo con la medición, losque ocupan los primeros lugares comopor suson:, con un, con, conEn contraste, loscondeen sus respectivos países son:, de, con, de, con, deCabe destacar queregistró elen cuanto a la variación de larespecto al mes anterior, conporcentuales;, presidente de, presentó ladel ranking, con una disminución de -4,5 puntos porcentuales.