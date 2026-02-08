Políticos mexicanos elogian a Bad Bunny en el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El sabor latino del puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl desató una ola de elogios de representantes de la política mexicana, desde funcionarios federales, legisladores y hasta un expresidente de México, quienes coincidieron con el mensaje del puertorriqueño de que "lo único más poderoso que el odio es el amor".

Vicente Fox Quesada, presidente de México entre 2000 y 2006, expresó en sus redes sociales que cuando el escenario más visto del mundo se llena de identidad, idioma y símbolos, "el mensaje trasciende el entretenimiento".

"El show de Bad Bunny abrió una conversación pacífica sobre el momento que vive Estados Unidos. The only thing more powerful than hate is love", escribió el panista.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, celebró que el espectáculo haya sido un homenaje a la cultura latinoamericana, en uno de los deportes de mayor atención norteamericana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Gran show de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl [...] Es mal tiempo para ser tibio y cómplices del odio. Lo único más poderoso que el odio, es el amor", resaltó la funcionaria federal.

Javier Corral Jurado, senador de Morena, dijo que le resultó muy estimulante la "vigorosa" presencia del artista puertorriqueño, quien mostró "una presencia latinoamericana inaudita".

El legislador guinda celebró que esta actuación se realizó en el preciso momento que la persecución y abusos del ICE hacia los migrantes "sacuden a la sociedad norteamericana".

"El Conejito Malo" también suscitó agrado en el partido naranja, Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, compartió que su momento favorito fue la del niño dormido en las sillas durante la boda, mientras sonaba Baile Inolvidable.

Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió en sus cuentas oficiales una fotografía de Bad Bunny con la leyenda "latinosssss".

Estas reacciones de la política mexicana van en contracorriente a la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde su perfil de Truth Social arremetió contra el espectáculo, al que definió como "absolutamente terrible".

"Uno de los peores espectáculos de todos los tiempos. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad y excelencia. Nadie entiende una sola palabra que este sujeto dice, y su baile es desagradable", señaló el republicano.