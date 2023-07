Poncho de Nigris rompe en llanto con la entrada de su hijo Ponchito

Traten de no llorar... ¡LLOREN! @_PonchoDeNigris celebra el cumpleaños número 7 de su hijo dentro de la casa



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX

https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/6Hx15zMjql — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 14, 2023

En "La casa de los famosos México" se vivió un emotivo momento la noche de ayer, luego de que la Barby, líder de la semana, salvara a Jorge Losa, por lo que la lista de nominados la conforma Poncho, Wendy y Bárbara; mientras los nominados estaban cenando, Poncho, que hace 20 años formó parte de "Big Brother", recibió una sorpresa que lo hizo llorar.

Cada vez hay más intensidad dentro de la casa, quedan menos participantes y los roces entre los habitantes son más constantes; incluso en el team infierno ocurrió un episodio de pleito entre De Nigris y Mayer, lo que horas antes había puesto de malas de Poncho.

Durante el día, Poncho recordó en reiteradas a su hijo Ponchito porque cumplía cinco años, en un momento confesó que le hubiera gustado pasarla con él, y derramó algunas lágrimas al hablar por el amor que le tiene a su familia; en ese momento no se imaginaba la sorpresa que le tenía preparada.

Poncho de Nigris recibió una llamada telefónica, pensó que era su esposa Marcela, pero se trató de su hijo Ponchito, quien lo saludó, le echó porras y le dijo que hoy cumplía siete años, por lo que De Nigris rompió en llanto mientras escuchaba el emotivo mensaje de su hijo.

El momento más emocionante llegó cuando el pequeño Ponchito entró por la puerta de "La casa de los famosos México", no sólo Poncho se sorprendió, sino todos los habitantes, quienes recibieron al hijo de su compañero con mucho cariño, le cantaron las mañanitas y hasta partieron un pastel.

Poncho de Nigris no paró de llorar y decirle a su hijo lo mucho que lo extrañaba.

El pequeño Ponchito recorrió la casa y hasta hizo, frente a una de las cámaras, la señal característica del team infierno, claro, junto a su papá, quien nuevamente está nominado y podría salir este domingo.

"Ponchito ya dio más contenido en 15 minutos que todo el team cielo en un mes", se lee en uno de los comentarios de los cibernautas que amaron la sorpresa que la producción preparó para Poncho.