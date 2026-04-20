CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El entorno del evento "Supernova Génesis" ha recibido una actualización crítica respecto a su cartelera de participantes.

La reconocida periodista y creadora de contenido, Lupita Villalobos, ha confirmado oficialmente que queda fuera de la competencia debido a un diagnóstico médico adverso.

¿Por qué Lupita Villalobos quedó fuera de Supernova Génesis?

De acuerdo con los protocolos de seguridad en deportes de contacto, la detección de un hematoma (una acumulación de sangre causada por la rotura de vasos capilares) representa un riesgo prohibitivo para cualquier atleta, especialmente en una disciplina como el boxeo donde los impactos son constantes.

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La noticia se dio a conocer a través de las plataformas digitales de la propia Villalobos, quien detalló que, tras someterse a revisiones periódicas, el equipo médico detectó la lesión.

Según especialistas en medicina deportiva de la Clínica Mayo (Mayo Clinic), la presencia de hematomas profundos puede ser indicativo de una vulnerabilidad mayor en los tejidos o problemas de coagulación bajo estrés físico extremo. Por tal motivo, la dirección médica de Supernova Génesis optó por no otorgar el alta competitiva a la sonorense para evitar daños mayores.

El impacto de la lesión en la preparación para Supernova Génesis

La participación de Lupita Villalobos era una de las más esperadas por la audiencia, dado el nivel de compromiso que había mostrado en sus entrenamientos. No obstante, la intensidad de la preparación para un evento de esta magnitud suele derivar en traumatismos que, si no sanan correctamente, evolucionan a complicaciones persistentes.

De acuerdo con el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM), el sobreentrenamiento o la falta de periodización en las cargas de impacto son factores determinantes en la aparición de estas lesiones.

"Lupita Villalobos queda fuera de Supernova Génesis por hematoma", refieren los reportes técnicos que analizan la baja de la competidora. La decisión de retirarse, aunque difícil desde el punto de vista mediático, se alinea con los estándares internacionales de protección al deportista.

En el boxeo de exhibición entre figuras públicas, la integridad física debe prevalecer sobre el espectáculo, atribución que el cuerpo médico del evento ha ejercido estrictamente en este caso para salvaguardar a la participante.

Próximos pasos y el futuro de la competencia

A pesar de la baja, la organización de Supernova Génesis continúa con el resto de la programación establecida. Sin embargo, la ausencia de Villalobos deja un vacío significativo en uno de los enfrentamientos con mayor tracción en redes sociales.

De acuerdo con las guías de recuperación para deportistas de la Asociación Británica de Medicina Deportiva (BJSM), el tratamiento para un hematoma de esta naturaleza incluye reposo absoluto y terapia de compresión, proceso que puede durar varias semanas dependiendo de la gravedad.

La creadora de contenido ha manifestado su pesar por no poder subir al cuadrilátero, pero ha enfatizado que su salud es la prioridad absoluta. Este incidente pone de relieve la exigencia física real a la que se someten los participantes al incursionar en certámenes de contacto profesional.

Mientras tanto, los seguidores de Supernova Génesis permanecen atentos a posibles sustituciones en la cartelera, bajo la premisa de que cualquier combate debe ocurrir bajo condiciones de supervisión médica constante.