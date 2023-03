Predicciones de los Oscar según AP: ¿"Everything" se llevará todo? ¿Ganará Guillermo del Toro?

La 95a entrega de los Premios de la Academia está a la vuelta de la esquina. Los periodistas de The Associated Press Jake Coyle y Lindsey Bahr comparten sus predicciones para una ceremonia en la que hay ciertos premios asegurados, pero también grandes interrogantes.

MEJOR PELÍCULA Nominados: "Im Westen nichts Neues" ("Sin novedad en el frente"); "Avatar: The Way of Water" ("Avatar: El camino del agua"); "The Banshees of Inisherin" ("Los espíritus de la isla"); "Elvis"; "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo); "The Fabelmans" ("Los Fabelman"); "Tár"; "Top Gun: Maverick"; "Triangle of Sadness" ("El triángulo de la tristeza); "Women Talking" ("Ellas hablan"). COYLE: No puedo dejar de sentir que la categoría de mejor película refleja nuestro raro y revuelto mundo cinematográfico. Películas de grandes presupuestos, éxitos independientes, filmes de autor aclamados disponibles en video a la carta, una película alemana de Netflix y un filme musical y biográfico como "Elvis". Poco de esta contienda ha ido como se esperaba. Muchas de las que alguna vez se presumían como favoritas — "Bardo", "Empire of Light" ("El imperio de la luz"), "White Noise" ("Ruido blanco") — se quedaron sin nominaciones. "The Fabelmans" de Steven Spielberg tenía el aire de ser algo asegurado, pero el público no respondió a ella, un golpe para cualquier contendiente, pero una estocada fatal para una película de Spielberg. Al parecer los miembros de la Academia, se han cansado de los señuelos para los Oscar y en cambio han dado su apoyo a una película que aparentemente nunca tuvo intensiones para los Premios de la Academia: "Everything Everywhere All at Once". En un año raro y mezclado, la alegremente caótica película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert se ha convertido en una favorita improbable de los Oscar, arrasando en todos los galardones previos que suelen predecir a los ganadores de los Premios de la Academia, el camino al premio de mejor película está lleno de ojos saltones adheribles. BAHR: Generalmente deseo el caos cuando la ganadora de mejor película está asegurada, pero "Everything Everywhere" es una ganadora tan caótica como inspirada. Esto también haría que dos años consecutivos el premio de mejor película fuera para filmes que se estrenaron fuera de Cannes o los festivales de fin de año, "Everything" debutó en SXSW, "CODA" ("CODA: Señales del corazón") en Sundance. Si algo va a cambiar la industria y el complejo industrial de los premios es algo como esto (y Andrea Riseborough).

ACTRIZ Nominadas: Ana de Armas, "Blonde" ("Rubia"); Cate Blanchett, "Tár"; Andrea Riseborough, "To Leslie"; Michelle Williams, "The Fabelmans"; Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once". BAHR: La competencia se ha reducido a Lydia Tár y Evelyn Wang. Esta ha sido una contienda entre Blanchett y Yeoh la mayor parte de la temporada. Ambas fueron imponentes y dinámicas en sus papeles, Blanchett como una directora de orquesta genio cuyo estatus de poder en el mundo de la música clásica comienza a desmoronarse frente a ella y Yeoh como Evelyn Quan Wang, la propietaria chino-estadounidense de una lavandería que tiene que salvar el multiverso al descubrir diferentes versiones posibles de ella misma, que van de estrella de cine a una piedra en el camino. Las dos han sido reconocidas y celebradas en esta temporada. Que los nombres de sus personajes ya sean parte de la conversación cultural habla mucho. Después de los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla parce que Yeoh es la probable ganadora, lo que sería un triunfo histórico de suma importancia. COYLE: Definitivamente esta contienda es entre Yeoh y Blanchett. Y a pesar de todo lo que pienso sobre la actuación de Blanchett y a pesar de que me da miedo lo que Lydia Tár me pueda hacer por decir esto, este es el año de Yeoh. Por su interpretación cósmica, pero con los pies en la tierra y su carrera dando palizas, Yeoh lo tiene más que merecido y triunfará.

ACTOR Nominados: Brendan Fraser, "The Whale" ("La ballena"); Colin Farrell, "The Banshees of Inisherin"; Austin Butler, "Elvis"; Bill Nighy, "Living" ("Vivir"); Paul Mescal, "Aftersun". COYLE: Lo único que me parce seguro en esta categoría es que he comenzado a sentirme un poco mal por Austin Butler. Los chistes de "todavía habla como Elvis" eran graciosos al comienzo, pero ahora temo que un joven actor atractivo sea encasillado permanentemente. Butler podría ganar sin trabajos. Y Farrell podría sorprender a todos con una victoria inesperada por la querida "The Banshees of Inisherin". Pero me inclino por Fraser, tras su victoria en los SAG. Tiene dos rasgos poderosos para los Oscar: una historia de regreso a la actuación y una enorme transformación física para su papel. ¿No acabamos de decir que los señuelos típicos del Oscar estaban fuera este año? Me alegra que Mescal sea parte de la terna por su impresionante actuación en "Aftersun". BAHR: Austin Butler estará bien y quién sabe qué voz haga para "Dune 2". Después de los SAG, quedó más claro que este año la industria busca honrar a los actores de oficio por encima de los relativamente novatos. Y es cierto, Fraser entra en esta narrativa — una historia de regreso perfecto, empañada sólo por lo divisiva que ha resultado la película, aunque esto le da otro motivo para triunfar a Farrell. Aunque Nighy podría ser el Anthony Hopkins de este año.

ACTRIZ DE REPARTO Nominadas: Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever" ("Black Panther: Wakanda por siempre"); Hong Chau, "The Whale"; Kerry Condon, "The Banshees of Inisherin"; Stephanie Hsu, "Everything Everywhere All at Once"; Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once". BAHR: Angela Bassett parecía tenerlo seguro y Kerry Condon era una posible adversaria, aunque todavía podría ganar. Pero entonces Jamie Lee Curtis hizo las cosas más complicadas cuando ganó en los SAG y dio un gran discurso. COYLE: Había sido la historia de Bassett hasta que la "nepo baby" Curtis tuvo su momento magnífico en los SAG. Pero me quedaré con Bassett. Quizá los miembros de la academia sienten que no pueden votar por una película de Marvel. Pero Bassett dio una interpretación muy poderosa en "Wakanda Forever" y desde hace tiempo se merece un Oscar.

ACTOR DE REPARTO Nominados: Brian Tyree Henry, "Causeway"; Judd Hirsch, "The Fabelmans"; Brendan Gleeson, "Banshees of Inisherin"; Barry Keoghan, "Banshees of Inisherin"; Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once". COYLE: Una categoría cerrada. Quan tiene asegurado este triunfo y debería ser uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia. Han pasado literalmente décadas desde que el exactor infantil de "Indiana Jones and the Temple of Doom" ("Indiana Jones y el templo maldito") y "Goonies" tuvo un papel notable en alguna película. La industria cinematográfica debería hacerse grandes preguntas sobre cómo pudo pasarle esto a un actor tan adorable como Quan. BAHR: La gran interrogante es qué es lo que hará Hollywood con Quan después de que gane. La industria tiene una manera de darse palmadas en la espalda para tener momentos que hacen sentir bien como este, y el triunfo de Troy Kotsur del año pasado, e inmediatamente después pasa a lo siguiente. Esperemos que el correo de Quan esté lleno de guiones y ofertas.

MEJOR DIRECCIÓN Nominados: Martin McDonagh, "The Banshees of Inisherin"; Daniel Kwan y Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"; Steven Spielberg, "The Fabelmans"; Todd Field, "Tár"; Ruben Östlund, "Triangle of Sadness". BAHR: La historia de los premios sugiere que The Daniels, Kwan y Scheinert, tienen este premio asegurado después de triunfar en los galardones del Sindicato de Directores. En este punto son una apuesta segura. Pero no hay que negar el hecho de que su triunfo también sería una elección emocionante pues industria celebraría a dos cineastas de 35 años en su segunda película con el mayor honor para su categoría. Sería una victoria para la narración original, las voces diversas y un argumento para tomar grandes y raros riesgos. A pesar de esto, hay una voz en mi cabeza que dice que Spielberg, que de alguna manera sólo ha ganado el premio de mejor director en dos ocasiones, podría llevarse el trofeo. COYLE: Alguna vez parecía que esta era una categoría segura para Spielberg, quien después de una de las carreras más celebradas en la historia del cine, finalmente habló de sí mismo en "The Fabelmans". Y a diferencia de algunos años anteriores, él también ha hecho campaña en la temporada de premios. Pero creo que los Daniels — ambos de menos de la mitad de edad de Spielberg — han surgido como los probables ganadores. Serían apenas el tercer dúo de directores en ganar en la categoría, después de Jerome Robbins y Robert Wise de "West Side Story" ("Amor sin barreras") y Joel e Ethan Coen por "No Country for Old Men" ("Sin lugar para los débiles").

DOCUMENTAL Nominados: "All That Breathes"; "All the Beauty and the Bloodshed" ("La belleza y el dolor"); "Fire of Love" ("Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft"); "A House Made of Splinters" ("Una casa hecha de astillas"); "Navalny". COYLE: Todavía trato de entender por qué "Descendant" de Margaret Brown un documental de historia oral, no llegó a esta categoría. Pero es un gran grupo, incluyendo la tiernamente lírica "All That Breathes" y el gran romance de "Fire of Love". Pero creo que las que más probablemente ganarán es "Navalny" de Daniel Roher, sobre el líder de oposición ruso encarcelado Alexei Navalny, y "All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras sobre la artista y fotógrafa Nan Goldin quien emprendió una cruzada contra la familia de millonarios farmacéuticos Sackler por su involucramiento en la crisis de los opioides. Le doy una ligera ventaja a "Navalny", una película con un peso obviamente político. BAHR: Por fin tenemos un pequeño desacuerdo. Yo apuesto por Poitras. Ganó el León de Oro por encima de "Tár" y "The Banshees of Inisherin" en el Festival de Cine de Venecia, donde la Academia tiene una gran presencia. La película de Poitras, íntima y a la vez épica entreteje la vida de Goldin, el arte y el activismo a un nuevo nivel.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL Nominados: "Im Westen nichts Neues" de Alemania; "Argentina, 1985" de Argentina; "Close" ("Cerca") de Bélgica; "EO" de Polonia; "An Cailín Ciúin" ("The Quiet Girl") de Irlanda. BAHR: No hay una mala película en el grupo (de hecho, hay demasiadas geniales que no llegaron a la lista como "Saint Omer"), pero aunque hay mucho amor últimamente para la pequeña y conmovedora película de Irlanda "An Cailín Ciúin", la épica alemana visceral de la Primera Guerra Mundial "All Quiet on the Western Front" tiene probablemente la categoría asegurada. La película de Edward Berger, la primera adaptación en alemán de la novela de Erich Maria Remarque, llega en un momento preciso que la hace trascender la categoría internacional. COYLE: "Im Westen nichts Neues" tiene asegurado el triunfo. Con nueve nominaciones podría ser el caballo negro de la categoría de mejor película. Pero el premio de mejor película internacional será un poco anticlimático. Algunas de las mejores películas del año— "Heojil kyolshim" ("La decisión de partir") de Park Chan-wook, "Saint Omer" ("Saint Omer, el pueblo contra Laurence Coly") de Alice Diop y sobre todo "Khers nist" ("Sin osos") del director iraní recientemente encarcelado Jafar Panahi, debieron estar en el grupo.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA Nominados: "Guillermo del Toro's Pinocchio" ("Pinocho de Guillermo del Toro"); "Marcel the Shell With Shoes On"; "Puss in Boots: The Last Wish" ("El gato con botas: El último deseo"); "The Sea Beast" ("El monstruo marino"); "Turning Red" ("Red"). COYLE: Esta es la categoría más fácil de predecir. "Guillermo del Toro's "Pinocchio" — no el "Pinocchio" de Robert Zemeckis — se llevará fácilmente este premio. Para mí la alegoría fascista de la película estuvo demasiado forzada. Pero es una creación con texturas hermosas y el afecto de los miembros de la academia por Del Toro no podría ser más grande. Es una pena por Marcel. Pero como diría un molusco: "Te equivocas 100% en los intentos que no haces". BAHR: Del Toro seguro. Y está bien, por mucho que parece un cliché, realmente parece que el equipo de Marcel se la está pasando muy bien simplemente por ser nominados.