Gala de los Premios Billboard 2024: Una Noche Inolvidable

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Los artistas más grandes de la música latina se reunieron para vivir unas de las noches más importantes de la industria, con la edición 31 de los Premios Billboard.

Desde Miami, Florida, la velada conducida por Danilo Carrera y Carmen Villalobos, reconoció a figuras tan icónicas como como Alejandro Sanz, Pepe Aguilar, J Balvin; aunque también a las estrellas nacientes, como Peso Pluma o Xavi, ambos exponentes de los llamados corridos tumbados. quienes recibieron premios especiales por sus trayectorias e impacto en la industria.

Fuerza Regida ganó los premios: "Hot latin song" artista del año dúo o grupo y Álbum regional mexicano del año, en esta última vencieron a Junior H, Peso Pluma, Natanael Cano, entre otros; sus integrantes agradecieron a sus fans y también encendieron la gala con la interpretación de "Tu name" y "NEL".

Por su parte, el intérprete de "Corazón Partío" recibió el premio a Trayectoria artística, por sus más de 30 años de carrera, el cual dedicó a su público.

"Gracias de todo corazón", dijo. Posteriormente, reconoció que hacer música en español no es una tarea sencilla y mucho menos permanecer vigente por tanto tiempo, es por ello que animó a sus colegas a no rendirse: "hubo una época en la que hacer música en español no era tan fácil, no digo que ahora lo sea, pero disfrútenlo mucho, siéntanse orgullosos por lo que se ha conseguido aquí, a través de muchas generaciones, géneros diferentes que todos tienen cabida", agregó.

Pepe Aguilar fue honrado con el Premio Salón de la fama, por su trabajo en la música regional mexicana, por trascender fronteras, ser multifacético y poder reinventarse constantemente.

"Ha sido un viaje muy bonito, hasta el momento, no pienso seguir de otra manera, más que con los mismos principios que mis padres me enseñaron, que fue la cultura del trabajo y el respeto a mis tradiciones", expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Maluma apareció en el escenario para entregar el Premio Espíritu de la esperanza a J Balvin, dejando atrás todas las rencillas que, en el pasado, existieron entre ambos cantantes.

"Antes éramos competencia y ahora somos hermanos (con Maluma). Con el tiempo nos dimos cuenta que hemos madurado, ambos somos padres ya y sabemos diferenciar lo urgente o lo importante, nuestras prioridades han cambiado, la música siempre va a ser el amor con naturaleza", dijo el colombiano.

Xavi se llevó el premio a Artista del año debut, quien no ocultó su sorpresa: "no lo puedo creer, estaba emocionado nada más por ser elegido, agradecido con quienes desde un principio me apoyaron y creyeron en mí".

En la parte musical, la noche fue amenizaron por: Yandel quien puso a bailar a todos con su reggaetón; Gloria Trevi y María Becerra hicieron sonar su tema en conjunto: "Borracha"; Grupo Niche y Xavi, quien cantó el tema de moda "La diabla".

Las estrellas de la película "Wicked" enviaron un mensaje motivante a los nominados. "Celebramos a los artistas que abrazaron su individualidad y han derribado barreras...", dijo Cynthia Erivo. "...artistas que tal vez han sido subestimados pero que han sobresalido", agregó Ariana Grande.

Previo a la ceremonia, se llevó a cabo la alfombra azul en el que desfilaron figuras como Danna, Alicia Machado, Camila Fernández, Majo Aguilar, Lupillo Rivera, por mencionar algunos.