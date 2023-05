Productor aclara por qué “El Burro” fue despedido

CIUDAD DE MÉXICO. - Jorge “El Burro” Van Rankin contó a sus seguidores que tras 13 años conduciendo “Miembros al Aire” quedaba fuera del programa, las razones, dijo, no las conoce porque no se las dieron, sólo lo despidieron en un pasillo de Televisa, así lo relató en un video.

“El Burro” admitió que lamentaba la manera en la que se le habían dado las gracias, pues fue uno de los fundadores de este programa de Unicable:

“La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años”, expresó.

Lalo Suárez, productor de “Miembros al Aire” habló del despido de Jorge “El Burro” Van Rankin del programa, prefirió no opinar sobre el video que Van Rankin compartirá en el que hablará de lo que estuvo detrás de su despido, Lalo Suárez puntualizó que se trató de cambios que la empresa le pidió que hiciera.

“No tengo ninguna opinión, esperemos a ver qué dice; me pidió la empresa que hubiera cambios en Miembros al Aire y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, ¿no?, no pasa nada”.

Sobre lo dicho por “El Burro” sobre que el despido fue en pleno “pasillo de Televisa San Ángel”, el productor dijo que en efecto fue ahí porque no había un lugar más privado que ese, además, compartió que al final de la charla hubo un abrazo.

Lalo Suárez concluyó diciendo que no sabía a qué se refería Van Rankin con que “no le contestaba el teléfono”, si él fue quien buscó al conductor para hablar con él y comunicarle la decisión.