Productores de teatro recuerdan al primer actor Ignacio López Tarso

La función de esta noche de la obra "Te amo, eres perfecto... ahora cambia!" tuvo un final agridulce, porque en ese escenario donde Ignacio López Tarso triunfó muchas noches con distintas puestas en escena, ahora el público se ponía de pie para homenajearlo y decirle adiós, así lo compartió el productor Juan Torres.

"Quise hacerlo en este teatro que fue uno de los últimos que tuvo su presencia, cuando nos hizo el honor de festejar los 60 años y una placa del Teatro Hidalgo lleva su nombre, le hemos rendido tantos homenajes que lo único que puedo agradecerle a la vida es haberle rendido tantos tributos a este gran actor, pero sobre todo aprenderle, para mí fue un gran honor ser su productor y un regalo de la vida haber estado a su lado", dijo Torres.

El 29 de mayo de 2022 Juan Torres lo invitó a festejar los 60 años del Teatro Hidalgo, un espacio que fue inaugurado con una obra de López Tarso y éste recordó que esa vez el presidente de entonces Adolfo López Mateos, le dio la mano y le dijo que él era el primer actor del recinto; y las paredes del teatro dan testimonio de ello, porque en sus placas muchas son de obras de López Tarso.

"Hay personas que nacen y tienen misiones en esta vida, la misión del maestro es hacer teatro, enaltecer el espíritu y las condiciones del ser humano a través del arte, entonces misión cumplida maestro, gracias y aplauso de pie al cielo y pedirle que desde allá cuide mucho al teatro y a los teatros de México. Su partida es una gran partida, pero debemos celebrar su vida, recordándolo siempre y honrando su legado, es una pérdida física pero lo que hizo él por el arte, por el quehacer escénico, por el teatro, es consecuencia que hoy muchos de nosotros nos dediquemos al teatro", expresó Juan Torres.

También el productor Rubén Lara lamentó la partida de su gran amigo, a quien reconoce como un pilar del teatro en todo México, uno actor que fue único y que duda haya otro como él.

"Hicimos La pareja inolvidable, donde actuaban también Sergio Corona y Juan Soler, fue la última producción que hicimos. Es difícil decir cuál fue su mejor obra, un hombre que hizo tanto teatro pero en El Cartero estaba espléndido, estaba magistral porque un actor tan profesional era único, era amado por todo lo que nos dio, era muy generoso y con una calidad humana inmejorable. No queda más que resignarnos a la pérdida de otro personaje de los que ya no hay", expresó Rubén Lara.

Otro apasionado del teatro como lo es Morris Gilbert compartió que la noticia del fallecimiento de Ignacio López Tarso lo tomó por sorpresa en los ensayos de la obra Toc Toc, justo en el teatro que lleva su nombre y casi en la misma butaca donde charló por última vez con él.

"Tengo una foto con el maestro en el teatro cuando vino a develarnos una placa, sentados en estas butacas, así que se podrán imaginar el sentimiento de estar en el Teatro López Tarso y saber de su partida; le dedicamos un minuto de aplausos con la compañía, fue algo mágico".

Gilbert recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con él en la puesta en escena "Llegaron los López", donde también tuvo la fortuna de tener a Marga López y que estrenaron en el Teatro Hidalgo, recordó que tenían un telón que era como un espejo del recinto y eso le gustó mucho al actor y le dijo, "nunca trabajé en una producción tan profesional" y viniendo de Ignacio López Tarso eso fue un gran elogio.

"Es una leyenda indudablemente, con una trayectoria impresionante, un caballero, siempre nos apoyó con su presencia, nos develó infinidad de placas, siempre que lo invitábamos accedía a venir, estaba muy conectado con todo lo que sucedía en el teatro. Hemos perdido a muchos grandes, pero queda su legado y es lo importante, él trascendió en su vida, no queda más que mandarle un pensamiento y desearle un buen camino", finalizó Morris Gilbert.