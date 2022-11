Qatar 2022, el Mundial del que reniegan estrellas como Dua Lipa, Shakira o Rod Stewart

El mundial de futbol de Qatar 2022 vive sumido a tres días de su apertura en una gran incógnita sobre el plantel de artistas que acompañarán en la inauguración al cantante y bailarín surcoreano de BTS Jung Kook, mientras figuras como Dua Lipa o Rod Stewart han renegado públicamente de este evento.



"Espero visitar Catar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial", afirmó la autora de "Future Nostalgia" en su perfil oficial de Instagram hace unos días tras los crecientes rumores sobre su presencia en la gala inaugural.

En la misma línea se pronunció su compatriota Rod Stewart, quien según declaró al diario The Sunday Times llegó a rechazar más de un millón de dólares por tocar en este país árabe por razones morales. "Me ofrecieron mucho dinero, pero lo rechacé (...) porque no está bien ir a ese Mundial", afirmó tras ser preguntado sobre la falta de garantías para los homosexuales en Catar.

Shakira informó este jueves que no participará en esta ceremonia que en cualquier otra edición constituyó una plataforma promocional sin igual, pero de la que ahora reniegan distintas figuras por el escaso respeto de su actual sede por los derechos humanos.

Como autora de "Waka Waka", la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira ya conocía los suculentos frutos de poner sintonía a un Mundial, igual que Ricky Martin con "La copa de la vida" en Francia 1998 o "Boom" de Anastacia en Corea del Sur-Japón 2002, por citar algunos de los casos más sonados.

QUIENES DIJERON "SÍ"

En paralelo a la celebración de la competición deportiva, varios conciertos de importantes nombres de la música se llevarán a cabo en la capital catarí: como Black Eyed Peas el mismo día 20 o Robbie Williams el 8 de diciembre, según consta en la web ILoveQatar.

También actuarán en diferentes fechas y recintos J. Balvin, David Guetta, Steve Aoki, Craig David, Major Lazer Soundsystem y el español Omar Montes.

Además, en la banda sonora oficial del Mundial (en esta ocasión no hay una canción oficial, sino varias) participan el colombiano Maluma con "Tukoh Taka" junto a Myriam Fares y Nicki Minaj, y el puertorriqueño Ozuna, con "Arhbo".

Según informa la web de la FIFA, los dos primeros estarán en la víspera del inicio del Mundial en el FIFA Fan Festival, un recinto de Doha que acogerá diversas actuaciones en las próximas semanas, pero no la rapera estadounidense que ha recibido el rechazo de parte de sus seguidores por firmar este tema para un evento en un país que no respeta los derechos humanos.

De las críticas por un movimiento similar no escapó otra diva gay, la cubano-española Chanel, que vio dañada su imagen por la contradicción de haber sido pregonera del último Orgullo en Madrid y presentar a continuación su sencillo "Toke" como canción oficial de la selección española de fútbol en este Mundial.

"Yo tengo muy claros mis principios y cuanto más lejos y a más personas pueda llevar mi mensaje, más orgullosa estaré", argumentó tras ser preguntada por EFE acerca de si no le representaba un conflicto moral asociar un tema a un evento de un país que coarta los derechos de las mujeres y persigue al colectivo LGTBQ+ con penas de cárcel o incluso la muerte.

Más tajante fue acerca de si consideraba que, siguiendo el ejemplo de otras selecciones como las de Inglaterra, Países Bajos o Alemania, el capitán de la Roja debería llevar un brazalete con la bandera arcoíris. "No puedo hablar por otras personas, pero yo estaría muy orgullosa de llevar ese brazalete", afirmó delante del presidente de la RFEF, Luis Rubiales.