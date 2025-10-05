¿Qué fue de los ganadores de "La Casa de los Famosos México"?

Diez semanas de encierro, estrategias y polémica llegan esta noche a su final. "La Casa de los Famosos México" vivirá su última gala, con la que conoceremos el nombre del ganador de esta tercera temporada.

Mar, Abelito, Aldo, Shiky y Dalilah se disputan el tan ansiado primer lugar, un premio de cuatro millones de pesos y la exposición mediática más grande de su carrera.

Y es que no es ningún secreto que, con millones de televidentes, reproducciones en línea y fans que semana tras semana convierten al reality en tendencia, esta es una de las plataformas más buscadas por las celebridades, aunque también de las más peligrosas.

Las temporadas pasadas no solo generaron rating: rompieron récords de audiencia y conversación social. En la primera edición, Wendy Guevara se alzó como ganadora y se convirtió en un fenómeno digital sin precedentes en México.

Para la segunda entrega, Mario Bezares logró imponerse con una votación masiva que dio un segundo aire a su trayectoria en la televisión.

El legado de los ganadores

Wendy Guevara. La primera ganadora de este formato logró transformar su triunfo en plataforma. No solo se convirtió en un ícono para la comunidad trans, también en uno de los rostros más vistos en Televisa.

Poco después de su salida, Guevara obtuvo su primer reality: "Wendy, perdida pero famosa", además de conducir y protagonizar otros proyectos. Hizo su debut como actriz en 2024, en la miniserie "Un amor vieJJOO", al lado de Julián Gil, una producción de TUDN para los Juegos Olímpicos de París.

Asimismo, se convirtió en una de las nuevas conductoras del reality que la lanzó a la fama: en esta tercera temporada fue anfitriona de las pre y postgalas en ViX.

Por si esto fuera poco, este año aparecerá en su primera telenovela, ya que fue confirmada como parte del elenco de "Por siempre papás".

Mario Bezares. El vencedor de la segunda temporada vio en este programa una nueva oportunidad, no solo para limpiar su nombre de la polémica, también para revivir su carrera.

Tras salir de la casa, estuvo en negociaciones para diversos espacios en televisión y teatro. Se hablaba de un programa junto a Arath de la Torre, con quien hizo gran amistad, pero éste no ha visto la luz.

Sin embargo, protagonizó una corta temporada de "La señora presidenta" y actualmente conduce su programa de YouTube "Fonda los amigos", donde combina cocina y entrevistas a celebridades como Regina Blandón, El Escorpión Dorado, Wendy Guevara y El Malilla.

Apuestas y expectativas del nuevo ganador

Para esta tercera entrega ya circulan las apuestas, aunque entre los favoritos se encuentran Abelito y Aldo De Nigris, ambos influencers con gran presencia en medios.

Con el cierre de esta tercera edición, muchos ojos están puestos en el impacto inmediato que tendrá el nuevo ganador o ganadora. Las audiencias y críticos prestarán atención a: