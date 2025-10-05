¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

logo pulso
CÁLIDA CELEBRACIÓN ENTRE AMIGAS

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
Paty Gómez cumplió años y lo festejó entre amigas.

El encuentro entre la cumpleañera y las asistentes resultó pleno de alegría y emociones.

En una agradable atmósfera, le desearon bienestar y prosperidad en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.

Con el entusiasmo que les caracteriza, charlaron algunas experiencias recientes y de los proyectos a emprender, así como de las actividades que realizan.

Desde luego, al grupo les identifica el gran amor y optimismo que tienen por la vida.

Por varias horas, disfrutaron de una amena convivencia.

Eso sí, ¡vaya entusiasmo!

