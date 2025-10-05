¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
CÁLIDA CELEBRACIÓN ENTRE AMIGAS
Paty Gómez cumplió años y lo festejó entre amigas.
El encuentro entre la cumpleañera y las asistentes resultó pleno de alegría y emociones.
En una agradable atmósfera, le desearon bienestar y prosperidad en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.
Con el entusiasmo que les caracteriza, charlaron algunas experiencias recientes y de los proyectos a emprender, así como de las actividades que realizan.
Desde luego, al grupo les identifica el gran amor y optimismo que tienen por la vida.
Por varias horas, disfrutaron de una amena convivencia.
Eso sí, ¡vaya entusiasmo!
