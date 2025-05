¿Quién era Valeria Márquez, la influencer asesinada en Jalisco?

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que investiga bajo el protocolo de feminicidio el asesinato de una joven de 23 años, ocurrido la noche de este lunes en el municipio de Zapopan.

El crimen fue reportado alrededor de las 18:30 horas dentro de una estética ubicada sobre la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, luego de recibir el llamado de emergencia al 9-1-1. Al arribar, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Aunque la fiscalía no dio a conocer la identidad de la víctima, se difundió que dicha persona se trata de Valeria Márquez, modelo y dueña de un salón de belleza, quien al momento del ataque realizaba una transmisión en vivo.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, ella se encontraba en su establecimiento cuando un hombre entró al lugar y, al parecer, realizó detonaciones con un arma de fuego en su contra, privándola de la vida.

Durante la transmisión en vivo quedó registrado el momento en que Valeria Márquez fue atacada a tiros. Aunque sus seguidores alcanzaron a notar que algo grave ocurría, la confusión predominó debido a la corta duración del video. Algunos incluso pensaron que se trataba de una broma, sin imaginar la gravedad de la situación.

-----¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez era una influencer, modelo y empresaria mexicana de 23 años, originaria de Guadalajara, Jalisco.

Conocida por su presencia en redes sociales, acumula más de 90 mil seguidores en TikTok y alrededor de 97 mil en Instagram.

En 2021, obtuvo el título de "Miss Rostro", lo que impulsó su carrera en el ámbito del modelaje.

Además, era propietaria de una estética llamada "Blossom The Beauty Lounge", ubicada en Zapopan, Jalisco, desde donde solía compartir contenido relacionado con belleza y estilo de vida.