¿Quién es el Chupacabras, leyenda que inspiró la película "Chupa"?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- "Chupa" es el título que lleva la nueva producción de Jonás Cuarón, hijo del aclamado director Alfonso Cuarón. El cineasta reinventó el mito del "Chupacabras" y le dio un giro inesperado.

Contrario a lo que muchos esperaban, "Chupa", la cual ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, no se trata de una historia de terror. En realidad, la cinta es completamente familiar y enternecedora.

Sin embargo, la película está inspirada en una de las criaturas mitológicas que desató histeria en México durante la década de 1990, específicamente, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Te contamos de qué va la leyenda.

La popular criatura mitológica que acechaba animales y tenía un gusto particular por la sangre de las cabras apareció por primera vez en Puerto Rico.

En 1995, un hombre llamado Madeley Tolentino aseguró haber sido víctima del Chupacabras, al cual describió como "un extraterrestre de baja estatura y con picos en la espalda".

Más tarde, el mito se extendió en varios países de América Latina y Estados Unidos. Y en 1996, la noticia comenzó a acaparar los programas de noticieros mexicanos.

En algunas zonas rurales se reportó la aparición de animales muertos, principalmente, en los estados de Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, Estado de México, Puebla y Veracruz.

En cuestión de tiempo, ganaderos fueron sumando testimonios sobre la criatura y con ellos reportaban que sus animales habían sido "chupados" en el campo. Incluso, hubo quienes se animaron a organizar cacerías para atrapar a la bestia.

La histeria fue tal que muchos ganaderos no querían salir a las calles e intentaban resguardar a sus animales tras los supuestos avistamientos de la criatura.

Si bien el mito cobró relevancia en el país, ya que era el tema al que más se le daba cobertura, lo cierto es que comenzó a ser cuestionado hasta el punto de considerarlo como "una cortina de humo".

Se cree que la leyenda del Chupacabras sólo fue un montaje para ocultar aspectos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la crisis económica y democrática, el autoritarismo del régimen priista o la privatización de Telmex, por mencionar algunos.