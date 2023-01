Quién es Laina Bell, la misteriosa mujer de Bad Bunny

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- La polémica no termina para Bad Bunny, tras permanecer por varios días alejado del ojo público y luego del escándalo en el que se vio envuelto por las actitudes que tomó con algunos de sus fans, el cantante ha vuelto a acaparar los reflectores, esta vez por culpa de una misteriosa rubia.

Este fin de semana, Benito reapareció en un partido de la NBA y además de su peculiar look, lo que llamó la atención fue la mujer que lo acompañaba y con la que, cabe aclarar, no había sido visto anteriormente.

Las especulaciones de un posible nuevo romance no se hicieron esperar, sin embargo, pero sobre todo crecieron los intentos por descubrir la identidad de la afortunada joven. No pasó mucho tiempo para que los fans del intérprete de "Ojitos lindos" revelaron que la acompañante, en realidad, se trata de una fan del reggaetonero.

Según información que se ha compartido en diferentes redes sociales, la chica se llama Laina Bell, una modelo de 22 años, originaria de Phoenix, Arizona, que además es todo un éxito en las redes sociales.

¿Como se conocieron Laina y Benito?

Tal parece que lo de la pareja fue amor a primer baile, y es que Laina ya había coincidido con el llamado "Conejo Malo" en una única ocasión. La joven asistió al concierto que éste ofreció en su ciudad, incluso fue invitada al escenario a demostrar sus mejores pasos.

Aunque no se sabe lo que pasó después de ese momento, todo indica que Bell logró impresionar al artista y ambos habrían estado en contacto por redes sociales, donde ella lo sigue.

Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que exista un romance, lo que sí ha pasado es que varios ya comenzaron a preguntarse si es verdad que Bad Bunny tiene muchas novias, pues todavía no olvidan que hace tan sólo unos meses el cantante se había relacionado con Gabriela Berlingeri.