Quieren a Jennifer Lopez como She-Hulk

CIUDAD DE MÉXICO.-Jennifer Lopez podría ser parte del universo cinematográfico de Marvel, pues Kat Coiro, la directora de la esperada serie de Disney+, "She-Hulk: Attorney At Law", desea verla en acción.

La productora reveló en entrevista con un medio estadounidense, que su sueño es que la actriz interprete alguno de los papeles de la producción, si bien la primera parte de She-Hulk se estrenó el 18 de agosto, algunas versiones señalan que sería una de las estrellas de la "futura segunda temporada", que aún no está confirmada.

Pese a que Kat no reveló más detalles del tema, pareciera que la propuesta no molestó a algunos fanáticos, quienes años atrás habrían elegido a la estrella pop como la heroína color verde, pues ésta publicó en el 2018 una fotografía mostrando sus bíceps, sin embargo, el papel de She Hulk fue otorgado en esa ocasión a Tatiana Maslany.

Ésta nueva producción protagonizada por Maslany, quien interpreta a Jennifer Walters, trata la complicada vida de una abogada soltera de unos 30 años que, además, es una gigante verde de más de dos metros de altura.