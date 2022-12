Rauw Alejandro anuncia gira por México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Sin lugar a dudas este 2022 nos dejó un muy buen sabor de boca, musicalmente hablando, y es que artistas como Harry Styles, Bad Bunny, Kiss, Daddy Yankee, Dua Lipa, My Chemical Romance, Rammstein, entre muchos otros sorprendieron a sus fans con espectaculares presentaciones que, todavía, siguen dando de qué hablar.

Sin embargo y aunque aún faltan algunas semanas para que llegue, el 2023 ya ha amenazado con venir cargado de buenos conciertos y varios regresos muy esperados, uno de ellos es de la banda Blink-182, que no sólo anunciaron fechas en solitario, también se presentarán en el festival Pa´l Norte, que se llevará a cabo en Monterrey.

Pero eso no es todo, para el segundo trimestre del año, el reggaetón seguirá poniendo a bailar a todo México, y es que el cantante Rauw Alejandro acaba de anunciar que como parte de su gira Saturno, pisará tierras aztecas el próximo mes de mayo.

A través de una historia que compartió en sus redes sociales, el intérprete de "Todo de ti" dio a conocer a sus seguidores que estará ofreciendo varios shows en nuestro país y hasta ahora, algunas de las ciudades que ya han sido confirmadas son: Ciudad de México, con un único concierto para el 20 de mayo; Cancún- 24 de mayo, Veracruz - 26 de mayo, Querétaro - 27 de mayo, Guadalajara - 1 de junio, Hermosillo - 8 de junio y Tijuana - 10 de junio.

Aunque no se han dado más detalles al respecto sobre el recinto que albergará el show del novio de La Rosalía, el propio cantante fue el encargado de revelar que los accesos saldrán al público en enero de este 2023: "Venta oficial en enero, ¿listos México?", escribió.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Rauw visita nuestro país, este fin de semana estuvo como invitado en el concierto de Bad Bunny, incluso acudió con el puertorriqueño a la fiesta privada que ofreció en un exclusivo lugar de Polanco, en la Ciudad de México.