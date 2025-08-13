Rauw Alejandro Recibirá Premio Visión 2025 en la Herencia Hispana por su Aporte a la Música Latina

WASHINGTON (AP) — Rauw Alejandro será honrado con el Premio a la Herencia Hispana 2025 en la categoría Visión en honor a su aporte innovador a la música latina y su impacto global.

La Fundación Herencia Hispana anunció el miércoles que el artista puertorriqueño galardonado con el Latin Grammy será homenajeado en el Teatro Warner en Washington, el 4 de septiembre. La ceremonia se transmitirá posteriormente en Estados Unidos a través de PBS.

“Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da”, expresó Antonio Tijerino, presidente y director general de la Fundación Herencia Hispana (HHF por sus siglas en inglés). “Su trabajo no solo es música, es un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo”.

A la par del anuncio de su premio, Alejandro reveló el título de su próximo proyecto: “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, una producción que rinde homenaje a Puerto Rico, al Caribe y a las raíces culturales que lo han inspirado, el cual continúa a su álbum homenaje a la música puertorriqueña “Cosa Nuestra”.

“En este mes de celebración, me llena de orgullo seguir elevando nuestra historia y vibra desde un lugar especial”, destacó Alejandro. “Gracias por este Vision Award en los Hispanic Heritage Awards. Es un honor unirme a la lista de increíbles creativos que han recibido este reconocimiento... Con mi nuevo proyecto ‘Capítulo 0’ quiero seguir mostrando no solo a Puerto Rico, sino la esencia completa del Caribe”.

Los Premios a la Herencia Hispana (HHA) fueron establecidos por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y cuentan con el apoyo de más de 40 instituciones nacionales que trabajan en favor de la comunidad latina. Los HHAs reconocen los logros, la visión y el orgullo cultural de latinas y latinos.