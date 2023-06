¿RBD llegará al Zócalo de la CDMX?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- A cinco meses de que RBD vuelva a pisar los escenarios, uno de sus integrantes; nos referimos a Christopher Von Uckermann dejó abierta la posibilidad de que la agrupación, famosa por éxitos como "Rebelde", "Sólo quédate en silencio" y "Sálvame", llegue al Zócalo capitalino, como lo han hecho recientemente músicos de gran reconocimiento, luego de que le preguntaran acerca de la probabilidad de que la banda ofrezca un concierto gratuito, pues son muchas, muchos y muches los que se han quedado con ganas de verlos en concierto, pues los boletos de agotaron de inmediato.

Este domingo, 4 de junio, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez, dos de los integrantes de RBD, se dieron cita en un evento organizado por Smirnoff, una famosa destilería de origen ruso, con sede en México, la cual lanzó una versión inédita de su vodka, dedicada a nada más y nada menos que la agrupación con la que crecimos toda una generación, pues la botella de su bebida lleva impreso el logo de la banda de pop, la cual está a punto de reunirse, luego de que abrieran una herida aún sin curar en sus fans, hace 15 años, cuando anunciaron su separación en el 2008.

El evento constó de la presencia de los dos RBD y un grupo de fans que fueron seleccionados para convivir con ellos, quienes a pesar de que ha pasado más de una década de que formaron parte de una de las bandas más influyentes dentro de la industria musical de nuestro país, lucieron muy joviales fundados en jeans y con atuendos despreocupados, muy semejantes a los que vestían durante la etapa en que lanzaron el álbum "Celestial", en la que usaban prendas rotas; lo puedes constatar en el videoclip de "Ser o parecer", grabado en São Paulo, Brasil.

Los intérpretes de "Tu futuro exnovio", además de tener un acercamiento con sus seguidores, entablaron una breve charla con la prensa que asistió al evento; entre las cámaras presentes, se encontraba la de "Ventaneando" que no perdió de vista que, hace poco días, Chávez fue captado a lado de un misteriosos hombre con quien intercambió muestras de afecto en las inmediaciones de una plaza comercial muy conocida, sin embargo, el cantante de 39 años, quien presumió una cabellera rosa deslavada, negó toda posibilidad de romance y, en cambio, expresó que -en este momento- está cien por ciento enfocado en la gira que está por emprender con RBD, la cual dará comienzo en agosto y llegará a nuestro país el 24 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.

Pero la declaración que más revuelo ha causado fue, sin duda, la de Von Uckermann, uno de los integrantes más herméticos de la banda, pues cuando fue cuestionado acerca de la gira, dijo que tenía el deseo de que él, Anahí, Maite Perroni, Dulce María y Christian pudieran ofrecer un concierto gratuito para aquellas y aquellos fans que no pudieron adquirir boletos para alguno de los 26 conciertos que darán alrededor de Estados Unidos, México y Brasil.

Fue entonces que el también actor de 36 años habló de su deseo de que la agrupación llegue a la plancha del Zócalo de la CDMX, así como lo han hecho agrupaciones de gran importancia como es el caso de Grupo Firme y Los Fabulosos Cadillacs, los cuales, batieron récord, debido al gran número de personas que se dieron cita en sus conciertos, por lo que sus fans ya se preguntan si RBD será la siguiente agrupación que sobrepase las expectativas de audiencia.

"(...) En el Zócalo, a mí me encantaría tocar en el Zócalo, a ver qué sucede, a ver si se arma", sugirió Christopher quien, además, reveló que durante el tour, Anahí, Dulce María y Maite llevarán consigo a sus hijas e hijos.