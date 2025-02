RCP con música: 'Not Like Us' de Kendrick Lamar

En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. Un simple gesto, como realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) a tiempo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En países como México, donde más de 220,000 personas fallecieron en 2021 debido a enfermedades cardiovasculares, la importancia de actuar rápidamente nunca ha sido tan clara. Muchas de estas muertes pudieron haberse evitado con una intervención temprana, como la RCP.

Este método sencillo, pero vital, no solo salva vidas, sino que puede ser aún más efectivo si se realiza al ritmo adecuado, algo que ahora puede lograrse de manera sorprendente con la ayuda de una canción.

En el mundo de la música, ciertos ritmos no solo nos mueven, también pueden ser cruciales en momentos de emergencia. Así lo destaca la American Heart Association (AHA), que ha puesto la atención en una canción de Kendrick Lamar como una herramienta para salvar vidas.

La AHA señala que "Not Like Us", el exitoso tema del rapero, tiene un ritmo de 101 latidos por minuto, lo que lo convierte en una opción ideal para ejecutar la reanimación cardiopulmonar (RCP) solo con las manos, una técnica recomendada para personas que sufren un paro cardíaco.

En un mundo donde la música y la medicina se encuentran en un espacio poco explorado, esta coincidencia entre el ritmo y las compresiones torácicas es una verdadera sorpresa. La canción no solo es un éxito en las listas de popularidad, sino que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas.

Según la doctora Comilla Sasson, ejecutiva de ciencias de la salud de la AHA, el rango ideal de compresiones para una RCP efectiva es de 100 a 120 compresiones por minuto, lo que coincide con la velocidad del tema de Lamar.

"´Not Like Us´ tiene 101 latidos por minuto, lo cual es la velocidad perfecta para realizar compresiones torácicas. Si pones la música y practicas el ritmo, tus manos pueden salvar una vida", explicó Sasson en su declaración.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica crucial en situaciones de paro cardíaco y, cuando se realiza correctamente, aumenta considerablemente las posibilidades de supervivencia. Para llevar a cabo RCP solo con las manos, se debe seguir una secuencia sencilla pero vital:

- Llamar al número de emergencias: El primer paso es asegurarse de que los servicios de emergencia están en camino. En muchos países, esto puede hacerse llamando al número local de emergencias (como el 911 o el 131).

- Realizar compresiones torácicas: Una vez que se ha alertado a los servicios de emergencia, la siguiente acción es comenzar con las compresiones torácicas. Estas deben ser rápidas y firmes, presionando el centro del pecho, a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto. Escuchar "Not Like Us" puede ayudar a mantener el ritmo adecuado, guiando las manos de quien realiza la reanimación.

El uso de canciones con el ritmo adecuado no solo tiene una función educativa, sino que también se alinea con los esfuerzos de organizaciones como la AHA para promover la capacitación en RCP. En este sentido, la AHA no se limita a recomendar "Not Like Us"; también ofrece una lista de otras canciones que se ajustan al ritmo ideal para realizar compresiones torácicas, tales como:

- "El clu?b" – Bad Bunny

- "Squabble Up" – Kendrick Lamar

- "Peekaboo" – Kendrick Lamar

- "Please Please Please" – Sabrina Carpenter

- "Pink Pony Club" – Chappell Roan

- "Texas Hold 'Em" – Beyoncé

- "Baile Inolvidable" – Bad Bunny

- "Jolene" – Dolly Parton

- "Alligator Bites Never Heal" – Doechii

- "1, 2 Step" – Ciara